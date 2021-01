Perfekcyjnie! Tak strzela Robert Lewandowski. Gol w hicie Bundesligi [WIDEO]

Mecz Bayernu z Borussią Moenchengladbach to hitowe starcie 15. kolejki Bundesligi. Zawodnicy Marco Rose zajmowali do tej pory siódme miejsce w tabeli ligowych rozgrywek, a monachijczycy to jej obecny lider.

Lewandowski znów z golem! Neuhaus podarował karnego Bayernowi!

W 18. minucie spotkania Florian Neuhaus pomagał sobie ręką chwilę przed wybiciem piłki z własnego pola karnego. Sędzia spotkania Harm Osmers długo analizował tę sytuację wraz z centralą VAR w Kolonii, ale po chwili uznał, że Bayernowi w tej sytuacji należał się rzut karny.

Do piłki podszedł Lewandowski i pewnie wykorzystał "jedenastkę". Uderzył w lewy róg, podczas gdy bramkarza Borussii, Yann Sommer rzucił się w drugą stronę. To jego 26. gol z rzutu karnego w czasie gry w Bayernie.

Fenomenalne statystyki Lewandowskiego z rzutów karnych

Odkąd Lewandowski został piłkarzem aktualnych mistrzów Niemiec, zmarnował tylko dwa karne - w sezonie 2018/2019 i spotkaniu zakończonym zwycięstwem 4:1 z Vfb Stuttgart oraz sezon wcześniej w meczu przeciwko HSV wygranym 6:0. To daje mu niezwykłą skuteczność na poziomie 91 procent. To jego trzeci gol w 2021 roku i 20. w tym sezonie Bundesligi.

Lewandowski drugi raz pokonał Sommera, wcześniej robił to w marcu 2019 roku, gdy Bayern wygrywał 5:1. Jeśli zawodnicy Hansiego Flicka wygrają spotkanie z Borussią Moenchengladbach nie tylko pozostaną liderem Bundesligi, ale także powiększą przewagę nad drugim RB Lipsk do pięciu punktów. Utrzymają ją co najmniej do momentu, kiedy ich rywale zagrają kolejny mecz, czyli do godziny 18:30 w sobotę, gdy RB Lipsk zagra w bardzo trudnym meczu z Borussią Dortmund.