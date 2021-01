Haaland pójdzie śladami Lewandowskiego? "Tego nie da się zrobić w rok"

Erling Haaland to jeden z największych talentów w światowym futbolu. 20-latek od roku błyszczy w barwach Borussii Dortmund, w tym sezonie zdobywając 17 bramek w 15 meczach. Norweski napastnik zachwyca w Bundeslidze i już od dłuższego czasu łączony jest z przenosinami do któregoś z najsilniejszych klubów na świecie.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Haaland strzelił pierwszego gola po wznowieniu Bundesligi! [ELEVEN SPORTS]

Watkze poradził Haalandowi, by postąpił jak Lewandowski

Głos w sprawie przyszłości Haalanda zabrał dyrektor wykonawczy Borussii, Hans-Joachim Watzke. - Nie wydaje mi się, by Erling odszedł od nas już latem. On i jego agent, Mino Raiola, wiedzą, że mają u nas wszystko. Gdybym mógł mu coś doradzić, to powiedziałbym, by postępował jak Robert Lewandowski - powiedział Watzke.

Hejt, który wylał się na Graneruda nie miał sensu. "Kompletnie niewspółmierne do przewinienia"

- Robert dał sobie czas by dojrzeć i stać się u nas zawodnikiem światowej klasy. Tego nie da się zrobić w rok. Jasne jest, że jeśli Erling kiedyś od nas odejdzie, to zostanie zawodnikiem większego klubu. A tych wiele nie ma. Jeśli trafisz na przykład do Realu Madryt, to musisz od razu grać na najwyższym poziomie - dodał.

Milik ma rywala do gry w nowym klubie. Najnowszy cel transferowy

Lewandowski trafił do Borussii Dortmund w 2010 roku z Lecha Poznań i spędził w niej cztery lata. Z klubem zdobył dwa mistrzostwa Niemiec i zagrał w finale Ligi Mistrzów. W sezonie 2013/14 zdobył koronę króla strzelców Bundesligi, po czym przeniósł się do Bayernu Monachium, z którym w zeszłym sezonie nie tylko zdobył potrójną koronę, ale odebrał też nagrody dla najlepszego piłkarza na świecie.