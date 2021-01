Lewandowski pobił kolejny rekord Gerda Muellera. Dzięki dwóm golom z Mainz [WIDEO]

Bayern Monachium Robert Lewandowski miał zaledwie jedną dobrą akcję, gdy oddał mocne uderzenie w 37. minucie, kapitalnie sparowane przez Finna Dahmena.

W drugiej połowie zarówno mistrz Niemiec, jak i Lewandowski pokazali zupełnie inne oblicze. Bayern w 50. minucie wziął się za odrabianie strat. W zamieszaniu podbramkowym Robert Lewandowski przytomnie zagrał piłkę do Joshuy Kimmicha, który strzałem głową zmniejszył prowadzenie gości.

Polski napastnik później do asysty dołożył również dwa trafienia. Najpierw wykorzystał rzut karny po faulu obrońcy Mainz na Gnabrym. Lewandowski zmylił kompletnie Dahmena, posyłając piłkę w przeciwny róg, niż rzucił się bramkarz debiutujący w Bundeslidze.

Potem polski napastnik ustalił wynik spotkania na 5:2, kiedy idealnie ustawił się w polu karnym i wykorzystał ładne dośrodkowanie z prawego skrzydła Thomasa Muellera.

Polski napastnik ustrzelił dublet, dzięki czemu pobił kolejny rekord, który należał do legendarnego Gerda Muellera. Był to już 56. raz, gdy Polak w jednym meczu dwa razy trafił do siatki w Bundeslidze. Mueller miał na koncie 55 dubletów.

Lewandowski zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji strzelców Bundesligi. W 13 meczach zdobył aż 19 goli i ma przewagę aż dziewięciu goli nad drugim Erlingiem Haalandem z Borussii Dortmund, który w niedzielę nie pokonał bramkarza Wolfsburga. BVB wygrało mecz 2:0.