Bayern - Mainz. Lewandowski zagra przeciwko ulubionej ofierze. Transmisja TV i w internecie (stream online)

Po sobotniej wygranej Lipska ze Stuttgartem Bayern spadł na 2. pozycję w tabeli niemieckiej ekstraklasy, ale już następnego dnia prawdopodobnie ponownie zasiądzie na fotelu lidera.

Zobacz wideo "To, co robił Lewandowski, jest niepojęte. To nie może być przypadek" [SEKCJA PIŁKARSKA #75]