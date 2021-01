Piątek znów odpalił pistolety! Gol tuż po wejściu na boisko. Dramat Schalke trwa [WIDEO]

Polak trafił do siatki w 80. minucie meczu Herthy z Schalke. Drużyna z Berlina już wcześniej strzeliła dwa gole, Piątek podwyższył na 3:0 i przypieczętował wygraną z pogrążonym w kryzysie Schalke.

Czwarty gol Piątka w tym sezonie

Wcześniej dla zespołu Bruno Labadii trafiali Matteo Guendouzi (w 31. minucie) i Jhon Cordoba (52.). Polak wszedł na murawę w 78. minucie. Już 120 sekund później pokonał w akcji sam na sam Ralfa Faehrmanna. Po golu zaprezentował tradycyjne strzały z rewolweru.

Dla Piątka to czwarty gol w tym sezonie Bundesligi. Co ciekawe, wszystkie bramki zdobył, wchodząc z ławki, co czyni go - o czym na Twitterze informuje dziennikarz Michał Trela - najskuteczniejszym jokerem w lidze niemieckiej.

Schalke na drodze do 2. Bundesligi

Dzięki trzem punktom Hertha awansowała na 12. miejsce w tabeli Bundesligi. Schalke na dobre zaś ugrzęzło na dnie tabeli. Drużyna z Gelsenkirchen w tym sezonie nie wygrała ani jednego meczu! Na koncie ma jedynie 4 punkty.

Drużyna, która jeszcze dwa lata temu świętowała wicemistrzostwo Bundesligi, znalazła się na prostej drodze do spadku. W Niemczech mówi się, że ewentualny spadek zmaże Schalke z piłkarskiej mapy Niemiec. Drużyna jest pogrążona w chaosie i przygniatających długach.