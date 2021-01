"Najpiękniejszy gol roku". Ośmieszył obrońcę i bramkarza. "Wyżyny perfekcji"

Gol, który już dziś może kandydować do miana jednego z najładniejszych w sezonie Bundesligi, padł w 10. minucie sobotniego meczu - w 14. kolejce Eintracht Frankfurt podejmował Bayer Leverkusen.

Piłkę w polu karnym dostał Nadiem Amiri. Pomocnik Bayeru był tyłem do bramki, ale sprytnie odwrócił się i oszukując obrońcę, przepuścił piłkę między jego nogami. Ale to nie koniec fajerwerków, bo kiedy Amiri miał przed sobą już tylko bramkarza, też założył mu siatkę - i to piętką!

Piękny gol Amirego, ale porażka Bayeru

Amiri, choć miał w tej akcji sporo szczęścia, wbił swojego drugiego gola w tym sezonie. "Jesteśmy przekonani, że to najpiękniejszy gol w 2021 r." - zgodnie przyznali komentatorzy Canal+. Asystę przy golu zaliczył 17-letni Florian Wirtz, jeden z największych talentów niemieckiej Bundesligi.

Gol Amiriego - trzykrotnego reprezentanta Niemiec, który w Leverkusen występuje drugi sezon - dał Bayerowi prowadzenie, ale ostatecznie górą byli gospodarze, którzy zwyciężyli 2:1 po bramce Amina Younesa (w 22. minucie) i samobójczym trafieniu Edmonda Tapsoby (54.).

Bayer w tym sezonie radzi sobie znakomicie. "Aptekarze" pod wodzą Petera Bosza do sobotniej 14. kolejki przegrali tylko jeden mecz (z Bayernem). Mimo porażki we Frankfurcie wciąż są wiceliderami tabeli. Eintracht zajmuje ósmą pozycję.