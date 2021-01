Polak z Fortuny Duesseldorf zaraził się koronawirusem i zapłaci karę. W klubie są na niego wściekli

Piotrowski w czasie swojego urlopu spędzonego w Polsce zaraził się koronawirusem. Jak informuje "Rheinische Post", piłkarz złamał ustalenia z klubem, które nakazywały mu ograniczenie kontaktów z ludźmi do absolutnego minimum. Piotrowski miał zarazić się od jednego ze swoich przyjaciół podczas rekreacyjnej gry w piłkę na hali.

Zobacz wideo "To, co robił Lewandowski, jest niepojęte. To nie może być przypadek" [SEKCJA PIŁKARSKA #75]