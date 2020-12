"Podejrzanie sprawne państwo". Sprawa Lewandowski - Kucharski ma tempo TGV

Patrząc na kalendarium tej sprawy i działania prokuratury, można uznać, że nadano jej wymiar priorytetowy. Po tym jak 7 października do Prokuratury Krajowej wpłynęło liczące 57 stron zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa (kierowanie gróźb karalnych przez Cezarego Kucharskiego wobec Roberta Lewandowskiego i próbę wymuszenia 20 mln euro w zamian za milczenie o rzekomych oszustwach podatkowych Roberta i Anny Lewandowskich) już na drugi dzień wyjaśnienia w tej sprawie składał sam Lewandowski.

Lewandowski na zgrupowaniu reprezentacji i zeznaniach

Piłkarz Bayernu był wtedy w Gdańsku na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Popołudnie po meczu z Finlandią (w którym nie grał) spędził u prokuratora. Składanie zeznań trwało sześć godzin. Już następnego dnia (9 października) prokuratura zdecydowała o wszczęciu śledztwa. 13 października w Warszawie przesłuchano Annę Lewandowską, a 14 października prokuratura dostała dokumentację od pełnomocników Lewandowskiego. Według naszych informacji, dopiero wtedy mogła odsłuchać nagrane rozmowy między Kucharskim a Lewandowskim. 16 października wieczorem było już po przesłuchaniach jednego z przyjaciół i współpracowników Lewandowskiego oraz Kamila Gorzelnika (kolegi i prawnika gracza), a także jeszcze dwóch osób z otoczenia snajpera Bayernu. Prawdopodobnie część tych przesłuchań odbyła się zdalnie.

W trakcie kolejnych trzech dni robiono protokół oględzin nagrań dźwiękowych z dostarczonego kilka dni wcześniej zapisu rozmowy Kucharski-Lewandowski (nagrania łącznie mają niemal 200 minut). Ten proces zakończył się 23 października w okolicach południa. Po południu było już gotowe postanowienie o zatrzymaniu, przymusowym doprowadzeniu Kucharskiego do prokuratury i przedstawieniu mu zarzutów. Aby to zrobić, prokuratura potrzebowała 16 dni od złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Gdy w kolejnych dniach prokuratura miała już zezwolenie na przeszukanie mieszkania Kucharskiego, 27 października pojawili się u niego funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji. - Przypomina mi to sytuację z filmu "Miś", gdy Stanisław Paluch dzwoni do urzędnika i przedstawia się za dygnitarza partyjnego, żądając załatwienia swojej sprawy. A urzędnik odpowiada "Pani Kasiu, proszę to załatwić w trybie pilnym i na poduszkach!" - komentował tempo sprawy reprezentujący Kucharskiego mecenas Krzysztof Ways podczas pierwszego sądowego spotkania między stronami, do którego doszło 15 grudnia.

Tomasz Siemiątkowski, pełnomocnik Roberta i Anny Lewandowskich, odpowiadał zdecydowanie: - To są argumenty niskich lotów. Nie obracajmy wszystkiego w komedię - dodawał.

Co mówią prawnicy?

O opinię poprosiliśmy kilku prawników, zajmujących się na co dzień m.in. sprawami karnymi. Przedstawiliśmy im kalendarium wydarzeń, zaznaczyliśmy, że zarzuty postawiono z art. 191 §1 Kodeksu karnego. ("Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."), ale nie ujawnialiśmy żadnych nazwisk i danych w tej sprawie, tak, by nie sugerować, kogo ona dotyczy.

- Terminy instrukcyjne, w jakich powinny się zakończyć czynności postępowania przygotowawczego, to dwa miesiące dla dochodzenia i trzy miesiące dla śledztwa - przypomina adwokat Monika Stokowska-Bażant. - Mogą one ulec skróceniu (co zdarza się zdecydowanie rzadziej w praktyce) bądź przedłużeniu, co jest zdecydowanie częstsze - dodaje i przyznaje, że w kalendarium sprawy, o której ją zapytaliśmy "wszystkie czynności przeprowadzono niezwykle sprawnie". - Nie było tam jednak potrzeby (przynajmniej tak wynika z kalendarza czynności), by wykonywać zapytania do instytucji w celu zdobycia informacji czy powoływania ekspertyz biegłych, a na to zazwyczaj czeka się najdłużej. Nadto wszyscy świadkowie wezwani na przesłuchania stawili się i ta kwestia poszła sprawnie - dodaje. Pytana, czy w swojej pracy spotkała się z tak sprawnym postępowaniem, przyznaje: - Może ze dwa razy, ale były to sprawy proste, dotyczyły raczej zatrzymania kierowcy pod wpływem alkoholu i ustalenia warunków samoukarania - wskazuje.

"To tempo TGV"

- W sytuacji reprezentowania pokrzywdzonego życzyłbym sobie tak sprawnego prowadzenia postępowania przygotowawczego - dodaje adwokat Jarosław Stec. I przypomina, że jeśli nie ma konieczności dokonywania czynności sprawdzających, a istnieją przesłanki do wszczęcia lub odmowy wszczęcia postępowania, to należy to zrobić w ciągu trzech dni. - Wydanie postanowienia w ciągu dwóch dni jest wręcz modelowe, a to pomimo tego, iż czynności sprawdzającego jednak podjęto (przesłuchanie pokrzywdzonego oraz wydano postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy). Mając na uwadze powyższe, to wszczęcie postępowania po dwóch dniach od wpływu 60-stronnicowego zawiadomienia o przestępstwie i w międzyczasie przeprowadzenie już dwóch czynności sprawdzających jest tempem TGV – opisuje Stec. Dodaje, że w trakcie 30 dni od wpłynięcia zawiadomienia prokuratura często prosi o uzupełnienie danych w tym dokumencie i ma czas na sprawdzenie faktów.

Adwokat, patrząc na kalendarium czynności, zwraca dodatkowo uwagę, iż dokumentacja od pełnomocnika pokrzywdzonego (w tym zapis audio rozmowy, na której oparto zarzuty) wpłynęła nie wraz z zawiadomieniem, ale już po wszczęciu postępowania. - Najwyraźniej zawiadomienie oraz pokrzywdzony musieli być niezwykle przekonujący dla organów prowadzących czynności, że jeszcze przed otrzymaniem nagrań śledztwo zostało wszczęte - zaznacza Stec. - Przesłuchanie świadków na 4, 5 i 7 dni po wszczęciu śledztwa, chociażby z uwagi na przepływ korespondencji Pocztą Polską, także jest niezwykle sprawne; wezwania musiały najwyraźniej świadkom być doręczane inaczej, oni natomiast wykazali się dużym zdyscyplinowaniem - dodaje.

"Podejrzanie sprawne państwo"

- Przesłuchanie pokrzywdzonego w tej sprawie na drugi dzień po otrzymaniu zawiadomienia oraz przesłuchanie świadków kilka dni później świadczy o sprawnym przebiegu postępowania przygotowawczego i dążeniu organów do szybkiego wyjaśnienia tej sprawy – nie ma wątpliwości Dawid Suszyński, kolejny z adwokatów, do którego zwróciliśmy się z naszym zapytaniem.

- Podejrzanie sprawne państwo, ale tak trzymać w każdej sprawie, a nie tylko, jak się wydaje, w sprawach wyjątkowych - kwituje z kolei Stec.

"My nie mówimy o zwykłych Kowalskich"

Adwokaci Kucharskiego dziwią się, dlaczego sprawę dotyczącą "zwykłego występku" prowadzi i nadzoruje prokuratura regionalna. - Zastanawia mnie, czy gdyby chodziło o zwykłego "Kowalskiego", prokuratura też działałaby w takim tempie - pyta reprezentujący Kucharskiego Ways.

- My nie mówimy o zwykłych Kowalskich. Mówimy o poważnych sytuacjach. A powaga wynika na przykład z zeznań Anny Lewandowskiej - argumentuje Siemiątkowski. Przypomnijmy, że według zeznań żony piłkarza, stres wywołany działaniami Kucharskiego miał doprowadzić ją do utraty laktacji i szczękościsku, pogorszył też na pewien czas relacje z mężem. To ona miała nalegać, by sprawą zajęły się organy ścigania.

Kucharski, były poseł Platformy Obywatelskiej, uważa, że działania prokuratury w jego sprawie mają kontekst polityczny i są na rękę obecnym rządzącym.

Obie strony są już po pierwszym starciu przed sądem. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieście rozpatrywał w połowie grudnia zażalenie Cezarego Kucharskiego na środki zapobiegawcze zastosowane przy jego zatrzymaniu. Znacząco zmniejszył kaucję, z równowartości miliona euro do pół miliona złotych, zniósł dozór policyjny i pozwolił Kucharskiemu na opuszczanie kraju. Podtrzymał natomiast nałożony na niego zakaz kontaktowania się z Robertem i Anną Lewandowskimi. Za zarzucane czyny Kucharskiemu grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

To niejedyny sądowy spór toczący się wokół menedżera i napastnika Bayernu. W Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie dnia 12 września wpłynął też pozew Cezarego Kucharskiego przeciwko RL Management, dotyczący nielegalnego - zdaniem Kucharskiego - wyprowadzania pieniędzy z kont firmy i działania na szkodę spółki stworzonej z Lewandowskim, której Kucharski przez pewien czas był prezesem. W chwili publikacji artykułu sąd poinformował nas, że nie ma wyznaczonego terminu pierwszej rozprawy.

Procedowane jest także zawiadomienie z września 2019 r. o możliwości popełnienia przestępstwa (poświadczenia nieprawdy w dokumencie, użycie tego dokumentu w sądzie) złożone przez Kucharskiego przeciwko prawnikowi i koledze Lewandowskiego, który obsługiwał RL Management – Kamilowi Gorzelnikowi. O tej sprawie pisaliśmy jako pierwsi.

Po pięciu miesiącach od przyjęcia zawiadomienia w sprawie Gorzelnika prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania. Czynności w tej sprawie podjęto dopiero po złożeniu zażalenia (maj 2020) i uwzględnieniu go (wrzesień 2020 roku), co być może poskutkuje przesłuchaniem świadków w tej sprawie.

