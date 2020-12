Mueller wskazał największą zmianę u Lewandowskiego. "To zaszło tak daleko"

Lewandowski został wybrany najlepszym piłkarzem 2020 roku według "The Guardian". Brytyjski dziennik opublikował uzasadnienie wyboru Polaka, w którym dziennikarz Marcus Christenson opisuje, jaką przemianę przeszedł napastnik Bayernu w ostatnim czasie. Podpiera swoją opinię wypowiedziami Hansiego Flicka i Thomasa Muellera.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski takich sytuacji nie marnuje. "Oni sobie nie wybaczą" [ELEVEN SPORTS]

Mueller o Lewandowskim: Cieszy się już prawie tylko z asyst

- Jest najlepszą "dziewiątką" nie dlatego, że strzela bramki, tylko dlatego, jak funkcjonuje jako lider zespołu - mówił Flick w przytaczanej wypowiedzi. - Zawsze chciał zdobywać gole, ale teraz robi to przede wszystkim dla drużyny. Nie da się go odpowiednio wyróżnić za taki ruch. To zaszło już tak daleko, tak spowszedniało, że teraz cieszy się prawie tylko z asyst - śmiał się w jednym z niedawnych wywiadów Mueller, wskazując największą zmianę w grze Polaka.

Kolega Lewandowskiego z Bayernu atakuje partię polityczną. "Hańba dla Niemiec"

Lewandowski dotarł na swoje miejsce. "Dążenie do doskonałości w końcu uczyniło go najlepszym graczem na świecie"

"Jego oddanie oraz dążenie do doskonałości w końcu uczyniło go najlepszym graczem na świecie. Zajęło mu to trochę czasu, ale w końcu dotarł na miejsce" - napisał Christenson, dziennikarz Guardiana, który podsumowywał ostatnie osiągnięcia Lewandowskiego.

Robert Lewandowski porównany do Leo Messiego. "W końcu dotarł na swoje miejsce"

"W 2020 roku był nie do zatrzymania. Im starszy, tym lepszy i jeszcze bardziej konsekwentny. Taki właśnie jest Robert Lewandowski, który ma oszałamiające statystyki. W 2020 roku zdobył 45 bramek w 40 meczach. Łącznie strzelił już 253 gole w 333 spotkaniach Bundesligi. Do tego trafił aż 15 razy w Lidze Mistrzów. Nic więc dziwnego, że był faworytem jurorów. Aż 201 z nich, czyli 83 procent z całej stawki, wskazało napastnika Bayernu na pierwszym miejscu. Nikt się nie zbliżył do takich liczb, oprócz Leo Messiego, który w 2012 roku zdobył sto procent głosów, ale wówczas w panelu brało udział 11 jurorów" - czytamy w tekście "The Guardian", który uzasadnia wybór Lewandowskiego na pierwszym miejscu plebiscytu dziennika.

Niemcy zachwyceni Robertem Lewandowskim. "Nie mamy nic do dodania"