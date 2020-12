Niemcy zachwyceni Robertem Lewandowskim. "Nie mamy nic do dodania"

Robert Lewandowski ma za sobą spektakularny rok. Polak otrzymał wszelkie możliwe indywidualne wyróżnienia, w tym FIFA The Best czy naszą "Ikonę Futbolu", a do tego zgarnął wszystkie drużynowe laury. Zachwyty już nie dziwią, a stały się normą. Niedługo nasz as może otrzymać wyróżnienie na gali Globe Soccer Awards, a znakomitą notę wystawili mu dziennikarze portalu Sport.de.

"Lewandowski to najlepszy piłkarz w Bundeslidze i na świecie"

– 18 meczów. 20 goli. To najlepszy piłkarz w Bundeslidze, a od kilku dni także najlepszy piłkarz na świecie. Nie mamy nic do dodania – argumentowali niemieccy żurnaliści. Lewandowski dostał od nich notę najwyższą możliwą notę, "1". Tak samo wysoko oceniony został tylko Joshua Kimmich. Nieco niższą, bo "1,5", dostali Thomas Müller oraz Kingsley Coman.

Brutalne półrocze dla Alphonso Daviesa

Na drugim biegunie w Bayernie są Douglas Costa ("4"), Serge Gnabry ("4"), Leroy Sane ("4,5") czy Alphonso Davies ("4,5"). – Brutalne półrocze dla rewelacji ostatniego sezonu. Wciąż brakuje mu pewności z poprzednich rozgrywek – czytamy. Najgorzej oceniony został nowy nabytek monachijczyków, Marc Roca ("5"). – Dużo biega, ale zwykle źle – argumentują dziennikarze Sport.de.

Przypominamy, że rundę jesienną Bayern zakończył w fotelu lidera Bundesligi. Kolejny mecz monachijczycy rozegrają 3 stycznia z FSV Mainz.