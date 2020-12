Lewandowski dostanie kolejną nagrodę? Polak zaproszony na ekskluzywną galę do Dubaju

Robert Lewandowski w tym roku seryjnie zdobywa indywidualne wyróżnienia. Polak otrzymał najważniejsze nagrody na świecie, FIFA The Best i dla piłkarza roku UEFA, a my wyróżniliśmy go tegorocznej edycji naszego plebiscytu „Ikona Futbolu”. Ale laury dla 32-latka wcale nie muszą się kończyć. Bo niewykluczone, że w jego ręce trafi też trofeum za wygranie plebiscytu Globe Soccer Awards, którego wyniki zostaną ogłoszone 27 grudnia na gali w Dubaju.

REKLAMA

Zobacz wideo "To, co robił Lewandowski, jest niepojęte. To nie może być przypadek" [SEKCJA PIŁKARSKA #75]

Robert Lewandowski opowie o "nienasyconym apetycie na bramki"

O przyznaniu wyróżnienia decydują głosowania ekspertów (60 proc.) i kibiców (40 proc.). To drugie już się zakończyło. Wygrał je Cristiano Ronaldo (42 proc. głosów), drugi był Lewandowski (38 proc.), a trzeci Leo Messi (20 proc.). Wyniki całościowe poznamy 27 grudnia podczas gali w Dubaju, przed którą w Burj Khalifa odbędzie się konferencja "Football at the Top" ("Futbol na szczycie").

Fizycznie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zjawią się gwiazdy. Przemówienia wygłoszą m.in. Iker Casillas, Cristiano czy Lewandowski, który opowie "o nienasyconym apetycie na bramki i na zdobywanie indywidualnych wyróżnień w wieku 32 lat".

Portugalska dominacja na Globe Soccer Awards

Warto dodać, że ewentualny triumf Cristiano Ronaldo nie powinien być zaskoczeniem. Gwiazdor Juventusu to laureat sześciu z dotychczasowych dziesięciu edycji plebiscytu. Większym dominatorem jest jednak jego agent, Jorge Mendes. Portugalczyk był wyróżniany na Globe Soccer Awards aż dziewięć razy, a i jego klienci cieszą się szczególnymi względami podczas GSA.