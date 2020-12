Kolega Lewandowskiego z Bayernu atakuje partię polityczną. "Hańba dla Niemiec"

- My, zawodnicy, jesteśmy ministrami spraw zagranicznych w krótkich spodenkach - powiedział Leon Goretzka z Bayernu Monachium w rozmowie z "Welt am Sonntag". Zacytował przy tym słowa Fritza Waltera, kapitana niemieckiej reprezentacji, która w 1954 roku wywalczyła mistrzostwo świata. W ten sposób Goreztka wytłumaczył, dlaczego zdecydował się we wspomnianym wywiadzie udzielić kilku mocnych odpowiedzi. Jego zdaniem współczesny piłkarz może łamać stereotyp zawodnika skupionego tylko na pieniądzach, a jako osoba rozpoznawalna dawać także przykład innym.

Leon Goretzka krytykuje skrajną prawicę

- Trzeba z tym walczyć, żeby coś poprawić. Musimy jasno powiedzieć wszystkim, że żyjemy w demokracji, której nic i nikt nie może zniszczyć - powiedział Goretzka o nastrojach skrajnie prawicowych w Niemczech. A potem wprost zaatakował skrajnie prawicową partię Alternatywa dla Niemiec (AfD): Gdy partia jest wspierana i prowadzona przez rewizjonistów Holokaustu i zaprzeczających pandemii, wtedy sama się demaskuje. Szczególnie podczas kryzysu związanego z pandemią stało się jasne, jaka jest to partia. Dla mnie to nie jest alternatywa, a wręcz hańba dla Niemiec.

Pomocnik Bayernu odwiedził niedawno obóz koncentracyjny w Dachau i spotkał się z ocalałą z Holokaustu Margot Friedländer. Po spotkaniu z nią przyznał, że był to moment, w którym go "zmroziło". Przekonywał, że jest zdeterminowany by "dopilnować, aby coś takiego nigdy się nie powtórzyło”.

Wiosną gdy wybuchła pierwsza fala pandemii wraz z Joshuą Kimmichem Leon Goretzka otworzył platformę internetową "We Kick Corona". Na walkę z koronawirusem reprezentanci Niemiec przekazali łącznie milion euro. Przekonywali, że "jako zdrowi, uprzywilejowani piłkarze, mają społeczną odpowiedzialność, by pomagać innym." Pieniądze trafiły m.in. do szpitali i osób bezdomnych.

Antoine Griezmann wspiera Ujgurów

Społeczna odpowiedzialność obudziła się także w Antoinie Griezmannie. Francuz zakończył współpracę z Huawei. Uczynił tak po oskarżeniach wobec chińskiego giganta technologicznego o inwigilację ujgurskich muzułmanów.

"Po pojawieniu się poważnych podejrzeń, że firma Huawei mogła brać udział przy tworzeniu 'ujgurskiego ostrzeżenia' przy wykorzystaniu technologii rozpoznawania twarzy, chciałbym ogłosić, że natychmiastowo kończę współpracę z tą spółką" - napisał Griezmann na Instagramie. "Pragnę wykorzystać tę sytuację do zaapelowania do firmy Huawei, by nie tylko zaprzeczyła tym oskarżeniom, ale też podjęła kroki mające na celu potępienie tych restrykcji i wykorzystać swoje możliwości do walki o prawa człowieka"bo - dodał aktualny mistrz świata grający w Barcelonie.

Marcus Rashford pomaga dzieciom

Bohaterem na Wyspach jest w ostatnich miesiącach Marcus Rashford. Piłkarz Manchesteru United wpłynął na rząd Borisa Johnsona, by ten przedłużył program darmowych posiłków dla najbiedniejszych dzieci. - Rashford pokazał naszym upadającym politykom, jak wykonywać swoją pracę. Ludzie zwykle pytają, ile pielęgniarek można wymienić na jednego piłkarza. Ale jeden Rashford jest wart więcej stu ministrów - wychwalał 23-latka "The Guardian".

Rashford sprawił, że rząd Borisa Johnsona zmienił zdanie i utrzymał pomoc dla najbiedniejszych w trakcie wakacji. Za swoje działania zawodnik Manchesteru United przed dwoma tygodniami został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego - informował Konrad Ferszter z portalu Sport.pl.

- Położenie kresu ubóstwu dzieci będzie większym sukcesem niż jakiekolwiek trofeum w piłce nożnej - mówił Rashford na łamach "The Times".

Pomoc dla Afryki i społeczności afroamerykańskiej

Aktywny społecznie jest także Neven Subotić. Kiedyś gwiazdor Borussii Dortmund, dziś piłkarz Unionu Berlin. Założył fundację, która buduje studnie w Etiopii. Nie jest tylko twarzą projektu, ale jeździ też na miejsce i przygląda się postępowi prac. Raz odwiedził Afrykę z Nurim Sahinem, z którym dzielił szatnię w Borussii.

2020 to także rok ruchu Black Lives Matter, obecnego również w futbolu. Piłkarze klękali na boiskach, solidaryzowali się ze społecznością afroamerykańską i nagłaśniali problem dyskryminacji. Coraz więcej piłkarzy ze światowego topu dostrzega, że swoją popularność może wykorzystać nie tylko do zarabiania pieniędzy.