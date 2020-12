Lilian Thuram skomentował zachowanie swojego syna. "Zastanawiałem się, czy to na pewno mój syn"

Sześć meczów zawieszenia - taką karę Niemiecki Związek Piłki Nożnej nałożył na Marcusa Thurama, piłkarza Borussii Moenchengladbach, za oplucie Stefana Poscha z Hoffenheim. Do skandalicznej sytuacji doszło w trakcie sobotniego meczu obu drużyn, którego francuski zawodnik nie dokończył, bo sędzia ukarał go czerwoną kartką.

Na Thurama nałożone zostały też dwie kary finansowe. Niemiecka Federacja Piłkarska zdecydowała o grzywnie w wysokości 40 tysięcy euro, a Borussia Moenchengladbach o kwocie o 110 tysięcy euro wyższej. To zdecydowanie najwyższa kara finansowa w historii klubu. Dotąd najwięcej zapłacił Raul Bobadilla, który w 2010 roku nazwał sędziego "suk***" i musiał zapłacić 50 tys. euro.

Lilian Thuram tłumaczy zachowanie syna

W zachowanie Marcusa Thurama uwierzyć nie mógł jego ojciec, były mistrz świata i Europy, Lilian Thuram. - Byłem w szoku. Zastanawiałem się nawet, czy jest to mój syn - powiedział Thuram senior w rozmowie z RCI Guadeloupe.

- Później przyjąłem jego wytłumaczenie. Mówił mi, że był wściekły i doszło do tego, gdy krzyczał na rywala. Chcę, żeby ludzie pamiętali, że nie doszło do tego specjalnie. Marcus mówił mi: "Tato, nie chcę, by ludzie myśleli, że jestem w stanie celowo kogoś opluć. Przecież to nie miałoby sensu" - dodał.

Lilian Thuram zakończył karierę w 2008 roku w barwach FC Barcelony. Wcześniej Francuz grał w Juventusie, Parmie oraz AS Monaco. W reprezentacji Francji rozegrał 142 mecze, w których strzelił dwa gole. Oba w meczu mistrzostw świata w 1998 roku przeciwko Chorwacji. Francuzi wygrali tamten turniej rozgrywany w ich kraju, a dwa lata później sięgnęli po mistrzostwo Europy. W 2006 roku Thuram został wicemistrzem świata na mundialu w Niemczech.

