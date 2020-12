Mario Goetze mógł latem wrócić do Bayernu Monachium. "Cenią mnie jako piłkarza i człowieka"

Mario Goetze trafił w październiku 2020 roku z Borussii Dortmund do PSV Eindhoven w ramach wolnego transferu. Okazuje się jednak, że niemiecki pomocnik mógł obrać zupełnie inny kierunek. - Latem rozmawialiśmy na temat mojej przyszłości i planów Bayernu. Powiedzieli mi wprost, że cenią mnie jako piłkarza i człowieka. Dali do zrozumienia, że są w stanie wyobrazić sobie mnie ponownie w klubie - powiedział Goetze w "Sport Bild" - Pozostaję z Hansim [Flickiem] w kontakcie, wysyłamy do siebie wiadomości, ale Hansi ma równie napięty terminarz w Bayernie, tak jak w PSV - dodał 28-latek.

Mario Goetze mógł wrócić do Bayernu Monachium. Reprezentant Niemiec komplementuje Flicka

Gdyby transfer Mario Goetze do Bayernu Monachium został dopięty, pomocnik wróciłby do mistrza Niemiec po czterech latach przerwy. Reprezentant Niemiec reprezentował Bawarczyków w latach 2013-2016. Następnie został sprzedany do Borussii Dortmund za 22 mln euro. W międzyczasie 28-latek zmagał się z problemami zdrowotnymi.

W wywiadzie udzielonym "Sport Bild" wynika, że Mario Goetze wciąż utrzymuje kontakt z trenerem Bayernu Monachium, Hansim Flickiem. Według medialnych doniesień zainteresowany profilem piłkarza miał być sam 55-letni szkoleniowiec. - Muszę przyznać, że Hansi jest po prostu doskonałym trenerem. Przejąć drużynę w środku sezonu i poprowadzić ją do wielkiego sukcesu? To robi wielkie wrażenie - komplementuje Niemca zawodnik PSV Eindhoven.

W 2020 roku Hansi Flick zdobył z Bayernem Monachium pięć trofeów. Bawarczycy triumfowali w Bundeslidze, Pucharze Niemiec, Lidze Mistrzów, Superpucharze Niemiec oraz Superpucharze Europy. Mario Goetze z kolei po przeciętnym sezonie 2019/20 w BVB odzyskał formę po przejściu do holenderskiego klubu.

W Eredivisie Mario Goetze zadebiutował w 5. kolejce i nie wystąpił w zaledwie dwóch meczach ligowych oraz dwóch w Lidze Europy. W łącznie trzynastu spotkaniach strzelił cztery gole oraz zanotował trzy asysty. Z PSV Eindhoven związał się kontraktem do 2022 roku.