"To jest coś, co lubię oglądać u Roberta Lewandowskiego". Haaland porównany do Polaka

- Ta pozytywna energia, która od niego bije, emanuje też na resztę zespołu. Myślę, że kiedyś [Erling] Haaland nie będzie już grał w Dortmundzie i zrobi kolejny krok w karierze. On już jest na to gotowy, a my możemy być dumni, że mamy takiego piłkarza w Bundeslidze. Borussia Dortmund musi być szczęśliwa mając w składzie takiego napastnika, ponieważ jest piłkarzem, pasującym do drużyny z takimi emocjami - powiedział Lothar Matthaeus.

Lothar Matthaeus zachwyca się Haalandem. "Jest jak Robert Lewandowski"

Erling Braut Haaland podbił serca kibiców Borussii Dortmund od pierwszej minuty. Do zespołu prowadzonego przez Luciena Favre'a Norweg dołączył w styczniu 2020 roku. W swoim debiucie w Bundeslidze 20-latek zdobył hat-tricka. Łącznie w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zagrał w 32 meczach, w których strzelił 33 gole.

- W wieku 20 lat jest niczym maszyna, nie do zastąpienia. W Borussii Dortmund jest traktowany, jak Robert Lewandowski w Bayernie: piłkarz w ataku, który nie jest wyłącznie odpowiedzialny za strzelanie goli, ale za poprowadzenie swojego zespołu w ofensywie. W takim wieku jest liderem. To mówi o nim bardzo dużo. Wie, co musi robić. Równie dobrze radzi sobie w defensywie, to jest coś, co lubię oglądać u Roberta Lewandowskiego. Ma odpowiednią manierę - dodał Matthaeus.

Jak donosi "Daily Mail", sytuację Haalanda w BVB obserwują dwaj giganci z Manchesteru. Zarówno Manchester City, jak i Manchester United spróbują pozyskać 20-letniego Norwega w ciągu kilku najbliższych miesięcy. W poprzednich okienkach transferowych piłkarz łączony był również z Realem Madryt. Haaland miałby zastąpić Karima Benzemę.

Obecnie Erling Haaland jest związany z Borussią Dortmund kontraktem do końca czerwca 2024 roku. W przypadku kupna angielskie kluby musiałyby wyłożyć za piłkarza 65 milionów funtów - podaje "Daily Mail". Portal transfermarkt.de wycenia 20-latka na 100 mln euro.