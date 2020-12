Real Madryt bliski pozyskania gwiazdy Bayernu za darmo. "Wiatr wieje w plecy Realowi"

Pandemia koronawirusa odbija się na budżetach niemal wszystkich klubów. Florentino Perez i władze Realu Madryt będą musieli dokonać cięć, między innymi obniżki pensji piłkarzy. To jednak nie oznacza, że Królewscy nie będą aktywni podczas letniego okienka transferowego. "Marca" twierdzi, że zimą Real dogada się z Davidem Alabą, który od stycznia może negocjować z dowolnym klubem, by latem do niego przejść jako wolny zawodnik. - Wiatr wieje w plecy Realowi w sprawie Alaby - pisze "Marca".

Wciąż niepewna jest przyszłość kapitana - Sergio Ramosa, któremu również latem wygasa umowa, więc piłkarz Bayernu mógłby go zastąpić. Real musi się spieszyć, bo Austriak ma być też otwarty na dołączenie do Paris Saint-Germain i Chelsea.

Trudna sytuacja Alaby w Bayernie

Słyszysz David Alaba, myślisz Bayern. Wielu kibiców mistrza Niemiec ma prawo nie pamiętać drużyny bez Austriaka w składzie. Wychowanek Austrii Wiedeń w stolicy Bawarii występuje już 12. sezon, w tym czasie dwa razy wygrał finał Ligi Mistrzów, zdobył dziewięć mistrzostw w Bundeslidze i sześć krajowych pucharów.

Alaba wydaje się dziś w Bayernie piłkarzem piekielnie trudnym do zastąpienia, ma za sobą świetne miesiące, zwycięstwo w Lidze Mistrzów. A jednak władze mistrza Niemiec pozostają nieugięte w negocjacjach z piłkarzem, a zwłaszcza jego menedżerem Pinim Zahavim, którego Uli Hoeness nazwał niedawno "chciwą piranią". Piłkarz i jego agent nie przyjęli najnowszej propozycji kontraktu, a Bayern odpowiedział, że w takim razie wycofuje tę propozycję w ogóle.

W tym sezonie Alaba, licząc wszystkie rozgrywki, rozegrał 18 spotkań.

