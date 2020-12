Lewandowski był już zdecydowany na transfer. "Borussia mnie nie puściła"

W wywiadzie udzielonym francuskiej gazecie "France Football" Robert Lewandowski opowiedział o ofercie, złożonej przez Sir Alexa Fergusona. 32-letni napastnik do Borussii Dortmund trafił w 2010 roku za blisko pięć milionów euro. Okazuje się, że reprezentant Polski mógł odejść z Bundesligi do Premier League już w 2012 roku.

Robert Lewandowski gwiazdą Premier League zamiast Bundesligi? "Byłem bardzo zainteresowany"

- [Sir Alex Ferguson] chciał, żebym przeszedł do Manchesteru - powiedział Robert Lewandowski - Byłem bardzo zainteresowany. Mogę nawet powiedzieć, że byłem na to gotowy, ale z Dortmundu mnie nie puścili. Nie zdenerwowało mnie to zbytnio, bo wówczas w Borussii wszystko szło znakomicie - dodał napastnik Bayernu.

Ostatecznie Robert Lewandowski został w Borussii Dortmund przez kolejne dwa lata. W 2014 roku odszedł do Bayernu Monachium w ramach wolnego transferu. Obecnie polski napastnik jest najlepszym piłkarzem na świecie, co podkreśliła nagroda FIFA The Best, którą otrzymał w zeszłym tygodniu.

Sir Alex Ferguson z kolei podpisał w 2012 roku kontrakt z Robinem van Persiem. Transfer Holendra kosztował klub 30 mln euro. W sezonie 2012/13 Szkocki szkoleniowiec świętował wraz z zespołem sukces w Premier League. Był to jednocześnie ostatni rok 78-latka w roli trenera Manchesteru United. - Moje odejście z Arsenalu do Manchesteru nadal jest drażliwym tematem w Anglii. Ale ja chciałem wygrywać, po prostu. I musiałem podjąć ryzyko - podsumował swój transfer van Persie.