Piłkarz Bayernu Monachium wkroczył na tematy polityczne. "To hańba"

Leon Goretzka należy do piłkarzy zaangażowanych społecznie. Wiosną gdy wybuchła pierwsza fala pandemii wraz z kolegą z BayernuJoshuą Kimmichem rozpoczęli akcję "We Kick Corona". W ten sposób pomagali organizacjom charytatywnym i placówkom medycznym, zbierając dla nich pieniądze. Zawodnicy mistrza Niemiec przekonywali, że "jako zdrowi, uprzywilejowani piłkarze, mają społeczną odpowiedzialność, by pomagać innym".

Goretzka w niedzielnym wywiadzie dla "Welt am Sonntag" przyznał, że niedawno odwiedził obóz koncentracyjny w Dachau i spotkał się z ocalałą z Holokaustu Margot Friedländer. Jednocześnie skrytykował działania skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec, za co był atakowany przez zwolenników tego ugrupowania. - Trzeba z tym walczyć, żeby coś poprawić. Musimy jasno powiedzieć wszystkim, że żyjemy w demokracji, której nic i nikt nie może zniszczyć - powiedział Goretzka o nastrojach skrajnie prawicowych w Niemczech.

Bezpośrednio o niemieckiej partii dodał: Gdy partia jest wspierana i prowadzona przez rewizjonistów Holokaustu i zaprzeczających pandemii, wtedy sama się demaskuje. Szczególnie podczas kryzysu związanego z pandemią stało się jasne, jaka jest to partia. Dla mnie to nie jest alternatywa, a wręcz hańba dla Niemiec.

Alternatywa dla Niemiec (niem. Alternative für Deutschland, AfD) to niemiecka eurosceptyczna i konserwatywna partia polityczna założona w 2013 roku. Cztery lata później dostała się do Bundestagu jako pierwsze w historii ugrupowanie eurosceptyczne i antyimigranckie. Po spotkaniu z ocalałą z Holokaustu Friedländer Goretzka powiedział, że był to moment, w którym go "zmroziło". Przekonywał, że jest zdeterminowany by "dopilnować, aby coś takiego nigdy się nie powtórzyło”.

Komentator ESPN Derek Rea cytujący słowa Goretzki na Twitterze pochwalił zawodnika, a jednocześnie przywołał słowa innego niemieckiego piłkarza Fritza Waltera, który miał powiedzieć lata temu, że "wszyscy reprezentanci Niemiec są ministrami spraw zagranicznych w krótkich spodenkach." - My, piłkarze, powinniśmy poświęcić uwagę, jaką otrzymujemy, aby podnieść świadomość w zakresie ważnych społecznie tematów - mówił.