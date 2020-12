Trzynastka szczęśliwa dla Lewandowskiego. Piłkarz Bayernu znów najlepszy

Bayern Monachium wygrał z Bayerem Leverkusen 2:1. Autorem obu goli dla mistrza Niemiec był Robert Lewandowski, który został wybrany najlepszym piłkarzem na świecie w plebiscycie FIFA The Best. Zwycięstwo w ostatnim meczu zapewniło Bayernowi 1. miejsce w Bundeslidze. Zespół Hansiego Flicka wyprzedził Bayer zyskując dwa punkty przewagi.

