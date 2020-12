"Lewandowski myślał o transferze do Realu". Szef Bayernu dumny z zatrzymania Polaka

Robert Lewandowski ma za sobą spektakularny rok. Polak sportowo wszedł na poziom Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. Strzelił 47 goli w 44 spotkaniach i doprowadził Bayern do wszystkich możliwych trofeów, z Ligą Mistrzów na czele. 32-latek w czwartek otrzymał nagrodę FIFA The Best dla piłkarza roku na świecie, a później świętował, zdobywając dwie bramki w starciu z Bayerem Leverkusen (2:1).

Zobacz wideo "To, co robił Lewandowski, jest niepojęte. To nie może być przypadek" [SEKCJA PIŁKARSKA #75]

Rummenigge: Daliśmy Lewandowskiemu do zrozumienia, że odrzucimy wszystkie oferty

– Kiedy Robert do nas trafił, miał w głowie myśl o transferze do Realu, bo myślał, że tam będzie mu łatwiej wygrać Ligę Mistrzów oraz tytuł piłkarza roku na świecie – ujawnił Karl-Heinz Rummenigge, szef Bayernu, w programie "Doppelpass". – Nikt nie pracuje ciężej niż on. Lewandowski sam prowadzi nas do zwycięstw. Wszystko odmieniło się przed dwoma laty, gdy przedłużaliśmy kontrakt. To był punkt zwrotny. Wówczas daliśmy mu do zrozumienia, że odrzucimy wszystkie propozycje, nawet gdyby nadeszła z Madrytu – dodał prezes monachijczyków.

Największy zwrot w karierze Roberta Lewandowskiego

Po wygraniu Ligi Mistrzów Lewandowski mówił, że ostatnie przedłużenie kontraktu z Bayernem było jednym z najważniejszych zwrotów w jego karierze. – Nie mówiłbym tylko o karierze, ale o życiu. I pewnie nie o dwóch latach, ale o trzech, trzech i pół. To wtedy dużo zaczęło się zmieniać, dziać się. Zacząłem sobie pewne rzeczy układać na nowo w głowie i to był punkt zwrotny. Zdałem sobie sprawę, co powinienem, a czego nie powinienem robić w podejściu do piłki i życia. (...) To był czas decyzji, zmian w życiu prywatnym. I wszystko potem poszło do przodu. A z tym wszystkim wiązała się też decyzja: chcę zostać w Bayernie na dłużej, chcę przedłużyć kontrakt, ale chcę też wyjaśnić wszystkie sprawy, które narosły przez poprzednie lata. Chcę zagrać w otwarte karty, powiedzieć otwarcie co myślę. I to też był punkt zwrotny, zmiana, która pozwoliła lepiej funkcjonować. Zacząłem czuć wsparcie, którego wcześniej mi brakowało. Zniknęły niedopowiedzenia. Otworzyliśmy nową stronę i zaczęliśmy na niej pisać historię. Skończyło się robienie problemów z niczego. Uwierzyłem w nowy projekt Bayernu, w to, że się uda w stu procentach – przekonywał kapitan reprezentacji Polski.

"Robert Lewandowski bardzo angażuje się w życie Bayernu"

Rummenigge powiedział, że „Lewandowski i Manuel Neuer są najlepszymi piłkarzami roku”. – Wydawało mi się to niemożliwe, ale Robert może pobić rekord Gerda Müllera, który zdobył 40 bramek w jednym sezonie Bundesligi – zachwycał się Niemiec. – Musimy płacić mu tyle, ile na to zasługuje. Piłkarze nie zostaną w Bayernie, tylko dlatego, że Monachium to piękne miejsce do życia. W ostatnim roku wiele rozmawiałem z Robertem. On bardzo angażuje się w życie klubu i wskazuje błędy, które jego zdaniem powinny zostać poprawione zarówno na boisku jak i poza nim – stwierdził Rummenigge, który wyznał też, że Lewandowski po finale Ligi Mistrzów w Lizbonie stwierdził, iż w tym momencie mogą napisać własną erę.

Bayern jeszcze nigdy nie grał tak dobrze! Spektakularne wyniki drużyny Lewandowskiego

David Alaba opuści Bayern?

Szef Bayernu zapowiedział także, że David Alaba pożegna się z klubem. – My zawsze chcieliśmy go zatrzymać – zaczął. – Wyznaczyliśmy datę graniczną, złożyliśmy propozycję, ale nie została zaakceptowana. Myślę, że nasza oferta była bardzo hojna i zrobiliśmy wiele, by przekonać i jego agenta, i jego ojca. Położyliśmy na stole wszystko, co mogliśmy, ale porozumienia nie udało się osiągnąć – ocenił Rummenigge.