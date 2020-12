Niemcy znowu rozpływają się nad Lewandowskim. "To jego pierwszy dzień"

Lewandowski w meczu z Bayerem Leverkusen zdobył swojego szesnastego i siedemnastego gola w tym sezonie Bundesligi. Polak najpierw trafił głową w 43. minucie, a potem dał zwycięstwo 2:1 Bayernowi w ostatniej minucie doliczonego czasu spotkania.

Niemcy znów zachwyceni Lewandowskim. "Zdobył dublet w meczu na szczycie"

Większość niemieckich mediów ocenia Lewandowskiego bardzo wysoko. Na notę "1", czyli "klasę światową" Polak zagrał m.in. według "sportbuzzer.de". - Pierwszego dnia w biurze jako najlepszy piłkarz świata: najpierw Lewandowski był bardzo wycofany, a później miał najłatwiejsze zadania. Czyli po błędzie Hradecky'ego i Taha wbić piłkę do pustej bramki na 1:1, już zdobywając szesnastą bramkę w sezonie, a potem i tak dołożył decydującą o zwycięstwie siedemnastą z zimną krwią - napisali dziennikarze, opisując występ napastnika Bayernu.

Tak wysoko ocenił go także "ran.de". - Nie było, o czym o nim pisać przez 30 minut. Coraz częściej sam schodził niżej, żeby dostawać piłki, ale później był tam, gdzie Bayern go potrzebował. Tuż przed przerwą wykorzystał wrzutkę Muellera, żeby dać remis, a w doliczonym czasie gry pierwszej połowy mógł jeszcze trafić po rzucie wolnym Gnabry'ego. Po przerwie ciągle kreował zagrożenie, czy to jako przygotowujący akcje, czy to jako wykańczający ataki. A w doliczonym czasie gry stał się tym, który wygrał spotkanie dla Bayernu, zdobył dublet w meczu na szczycie - wskazują w uzasadnieniu dziennikarze.

"Może to są te trendy w światowej piłce: musisz być tym, który w meczu zmierzającym do wyniku 1:1, strzeli na 2:1 w końcówce"

Na "1,5" Lewandowskiego ocenili dziennikarze sport.de. - Jak większość piłkarzy Bayernu był zbyt nieprecyzyjny przy piłce w pierwszej połowie, nie stworzył wiele zagrożenia. Ale użył fatalnego ustawienia obrońców, żeby wyrównać, a w drugiej połowie znów to zrobił - był piłkarzem, który dał zwycięskiego gola Bayernowi - oceniono Polaka.

- Może to są te trendy w światowej piłce: musisz być tym, który w meczu zmierzającym do wyniku 1:1, strzeli na 2:1 w końcówce. Co więcej można powiedzieć o Lewandowskim? Dwa gole z Wolfsburgiem, potem tytuł najlepszego na świecie i dwa gole z Bayerem. Nie musisz być gigantem, żeby zdobyć jego pierwszą bramkę, ale trzeba zadać pytanie: czy każdy piłkarz zrobiłby to co on? Lewandowski dostał piłkę po zagraniu Muellera, w powietrzu zderzyli się i minęli z piłką Tah z Hradeckym, a Polak czekał i powiedział: Dziękuję za pustą bramkę, uderzę. Po jego indywidualnej nagrodzie można było przeczytać, że stał się przede wszystkim bardziej potrzebny drużynie. I o to chodziło w Leverkusen. Przebiegał długie dystanse, podchodził do rozegrania piłki. Potem trochę brakowało go z przodu, ale i tak dołożył zwycięskiego gola - pisała o występie Lewandowskiego "Suddeutsche Zeitung".

Bayern "WeinachtsMeister" Monachium

Wiadomo już, że do końca 2020 roku w Bundeslidze Bayern Monachium będzie jak piszą "WeinachtsMeister", czyli liderem rozgrywek przed świętami Bożego Narodzenia, a do wznowienia gry w styczniu z dorobkiem 30 punktów. Bayer Leverkusen uplasował się na drugiej pozycji, mając ich 28. Najbliższy mecz Bayer zagra 2 stycznia przeciwko Eintrachtowi Frankfurt na wyjeździe. Gracze Hansiego Flicka zmierzą się natomiast z Mainz 3 stycznia.