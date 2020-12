Robert Lewandowski koszmarem Bayeru Leverkusen! Wykorzystał kolejny błąd! [WIDEO]

93. minuta, Bayern robi pressing na połowie Bayeru. Piłkę traci Jonathan Tah. Ta dociera do atakującego z lewej strony Roberta Lewandowskiego. Polak uderza na bramkę gospodarzy. Po drodze piłka odbija się od Emonda Tapsoby i wpada do bramki Bayeru.

Zobacz, jak Lewandowski dał wygraną Bayernowi:

To była ostatnia akcja meczu. Dzięki bramce LewandowskiegoBayern wygrał niezwykle ważne spotkanie 2:1. Pokonał w Leverkusen dotychczasowego lidera Bundesligi i dzięki temu sam objął prowadzenie w tabeli.

Polak trafił także w pierwszej połowie, wykorzystując fatalny błąd Taha i bramkarza Lucasa Hradecky'ego. Po tym spotkaniu ma już 17 trafień w Bundeslidze po 13 kolejkach. We wszystkich rozgrywkach ma 20 trafień. Dla Lewandowskiego był to pierwszy mecz od czwartku, gdy otrzymał na gali FIFA Best nagrodę dla najlepszego piłkarza świata. To także ostatnie spotkanie Bayernu w tym roku. Kolejne mistrzowie Niemiec rozegrają 3 stycznia z Mainz.

