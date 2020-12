Robert Lewandowski bohaterem hitu Bundesligi! Gol w ostatniej minucie meczu!

Mecz Bayeru z Bayernem był o pozycję lidera Bundesligi do końca roku. I to drużyna z Leverkusen rozpoczęła to spotkanie lepiej. Po kilku groźnych sytuacjach w 14. minucie swoją akcję z Nadiemem Amirim wykorzystał Czech Patrick Schick. Gospodarze krótko rozegrali rzut rożny, dośrodkowanie w pole karne posłał Amiri, a tam idealnie trochę miejsca znalazł sobie Schick i uderzył fenomenalnie z woleja. Manuel Neuer nawet nie drgnął i było 1:0 dla Bayeru.

Najpierw Neuer nie drgnął przy golu dla Bayeru, potem gospodarze dali prezent Bayernowi i Lewandowskiemu

Prowadzenie już w 28. minucie mogło zostać podwyższone przez graczy Petera Bosza, bo do piłki przed polem karnym do piłki doszedł Patrick Schick i nawet pokonał Manuela Neuera uderzeniem po ziemi, ale po dłuższej analizie sytuacji przez sędziów VAR, arbiter główny Felix Zwayer odgwizdał spalonego.

Bayer kontrolował spotkanie mniej więcej do 30. minuty. Wtedy do głosu doszli zawodnicy Hansiego Flicka, co wykorzystali goście. Piłkę na prawym skrzydle prowadził Thomas Mueller, dośrodkował ją w pole karne, a tam zderzyli się Jonathan Tah i bramkarz Bayeru, Lukas Hradecky. Piłka przeleciała nad nimi, w miejsce, gdzie stał Robert Lewandowski. Idealnie ustawiony Polak takich prezentów nie marnuje i świetnie uderzył piłkę głową do pustej bramki, dając Bayernowi wyrównanie. To był już szesnasty gol Polaka w tym sezonie Bundesligi.

Lewandowski znów bohaterem! Gol w samej końcówce!

W drugiej połowie więcej sytuacji stworzył sobie Bayer Leverkusen, ale żadna z nich nie była na tyle dobra, żeby ponownie dać im prowadzenie. Najlepszą mieli monachijczycy, gdy w 80. minucie w słupek uderzył Jamal Musiala. W drugiej połowie żadnego celnego strzału aż do doliczonego czasu gry nie oddał Robert Lewandowski. Ale w trzeciej doliczonej minucie dostał piłkę w pole karne, oddał strzał, piłka odbiła się jeszcze od obrońcy Bayeru Leverkusen, Jonathana Taha i wpadła do bramki, dając Bayernowi prowadzenie 2:1, a w konsekwencji zwycięstwo! Siedemnasty gol Polaka daje mu w tym momencie pozycję lidera klasyfikacji strzelców Bundesligi. Ma przewagę siedmiu trafień nad Erlingiem Haalandem.

Liderem Bundesligi do końca roku Bayern Monachium! Bayer traci dwa punkty

Po takim wyniku wiadomo już, że do końca 2020 roku w Bundeslidze liderem będzie Bayern Monahcium z dorobkiem 30 punktów. Bayer Leverkusen będzie na drugiej pozycji, mając ich 28. Najbliższy mecz Bayer zagra 2 stycznia przeciwko Eintrachtowi Frankfurt na wyjeździe. Bayern zmierzy się natomiast Mainz 3 stycznia.