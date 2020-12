Robert Lewandowski takich prezentów nie marnuje! 16. gol Polaka w sezonie [WIDEO]

43. minuta, Bayer prowadzi z Bayernem 1:0 po kapitalnym golu Patrika Schicka. Goście są nadal bez celnego strzału na bramkę rywali. Konstruują kolejną akcję. Do piłki dochodzi Thomas Mueller, który dośrodkowuje z prawego skrzydła. Piłki nie łapie ani stoper Bayeru Jonathan Tah, ani bramkarz Lucas Hradecky. To wykorzystuje Robert Lewandowski, który spokojnie trafia do siatki głową. 1:1.

Bayern gra z liderem

Bayern gra bardzo ważne spotkanie na stadionie lidera Bundesligi. Zespół z Leverkusen ma 28 punkt i o punkt wyprzedza zespół Hansiego Flicka. W pierwszej połowie lepsze wrażenie sprawili gospodarze, ale po fatalnym błędzie defensywy do przerwy jest remis. Dla Lewandowskiego to pierwszy mecz od czwartku, gdy otrzymał na gali FIFA Best nagrodę dla najlepszego piłkarza świata. Dzięki bramce z Bayerem Polak ma już 16 goli w tym sezonie Bundesligi, a we wszystkich rozgrywkach 19.

