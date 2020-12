Co za bramka Bayeru! Manuel Neuer nawet się nie poruszył! [WIDEO]

14. minuta, rzut rożny dla gospodarzy. Wykonany krótko, następuje dośrodkowanie w pole karne Bayernu. Piłka dochodzi do Patrika Schicka, który kapitalnym uderzeniem z woleja pokonuje Manuela Neuera. Co za gol reprezentanta Czech!

Zobacz wideo "To, co robił Lewandowski, jest niepojęte. To nie może być przypadek"