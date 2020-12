Robert Lewandowski dostał pytanie, czy spał ze statuetką FIFA The Best. Rozbrajająca odpowiedź Polaka

Takiego sukcesu polskiego piłkarza w historii nigdy nie było. I prawdopodobnie (choć obyśmy się mylili) długo nie będzie. W czwartek 17 grudnia Robert Lewandowski, z rąk prezydenta FIFA, Gianniego Infantino, odebrał statuetkę dla najlepszego piłkarza świata w 2020 roku. Statuetkę, którą swoją znakomitą grą sprzątnął sprzed nosa dwóm hegemonom futbolu - Cristiano Ronaldo i Leo Messiemu, wyraźnie niepocieszonym, że ktoś miał czelność wkroczyć na ich teren. Dla wielu osób rok 2020 był fatalny. Dla Lewandowskiego był jednak wymarzony. Na tyle wymarzony, że kończy go mogąc spać ze statuetkami.

Dla Lewandowskiego rok 2020 był spełnieniem marzeń. Mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec, Superpuchar Niemiec, Liga Mistrzów, superpuchar Europy, kilka tytułów króla strzelców, kilka pobitych rekordów, kilka zapisanych kart historii. To wszystko potrzebowało jednak dopełnienia, klamry, która zamknie i podsumuje poziom, na jaki wskoczył Polak. I to dopełnienie się pojawiło - nie w postaci Złotej Piłki, tak przez niego wyczekiwanej, ale w postaci jej pełnowartościowego substytutu - nagrody FIFA The Best dla najlepszego gracza globu.

W czwartek Lewandowski odebrał statuetkę, a już w piątek w Monachium opowiadał o niej na konferencji prasowej. - To trofeum należy do całej drużyny. Zdajemy sobie sprawę, jak graliśmy. To nie koniec! Patrzymy przed siebie, a nie wstecz - przyznał Polak.

I dodał, odpowiadając na pytanie o to, czy spał z nagrodą odebraną w czwartek: Chcę się przespać w moim łóżku z każdym trofeum. To był wyjątkowy wieczór. Bardzo się cieszę, że zdobyłem ten tytuł. Mamy też najlepszego bramkarza [w tej kategorii w plebiscycie wygrał Manuel Neuer - red.] i trenera [w tej kategorii niespodziewanie wygrał Juergen Klopp, ale eksperci i kibice zgodnie twierdzą, że bardziej zasłużył na nią Hansi Flick - red.] na świecie.

Lewandowski zdaniem o trenerze zaskoczył, podobnie jak FIFA zaskoczyła wygraną Kloppa w tej kategorii. Napastnik Bayernu ma jednak inne zdanie. - Dla mnie Hansi zasłużył na tytuł Trenera Roku. Dla mnie jest najlepszym trenerem na świecie.

Lewandowski, podobnie jak cała drużyna Bayernu, rok 2020 kończy z niezwykłym dorobkiem. Takim, który bardzo trudno będzie pobić. Trudno, ale nie niemożliwie. Pod względem indywidualnym na Lewandowskiego czeka jeszcze Złota Piłka. Drużynowo z Bawarczykami też ma jeszcze do zdobycia jedno trofeum - Klubowe Mistrzostwo Świata. Polak, jak sam stwierdził, nie może się więc już skupiać na tym, czego dokonał. Musi patrzeć przed siebie i wyznaczać kolejne cele.