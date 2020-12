Lothar Matthaeus grzmi ws. Lewandowskiego! "Jeśli to się nie wydarzy, już nigdy nie uwierzę FIFIE"

Lewandowski został nominowany do nagrody FIFA The Best, a niedawno po zakończeniu głosowania ujawniono, że znalazł się w najlepszej trójce nagrodzonych w plebiscycie obok Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego. To właśnie już w czwartek, 17 grudnia dowiemy się, czy polski napastnik otrzyma najbardziej prestiżowe wyróżnienie piłkarskie w 2020 roku.

Matthaeus "nie uwierzy już FIFIE", jeśli Lewandowski nie dostanie nagrody. "Mam nadzieję, że nie będzie musiał trzymać za mnie kciuków"

- Jeśli to się nie wydarzy, to już nigdy nie uwierzę w nic FIFIE - mówił po meczu Bayernu Monachium z Wolfsburgiem dzień przed ogłoszeniem wyników "The Best" legendarny piłkarz mistrzów Niemiec, Lothar Matthaeus. - Nie możesz zrobić więcej niż on, co jeszcze niby dało się zrobić? On wygrał wszystko, co mógł w tym roku. Messi nie wygrał nic z Barceloną - wskazał Niemiec cytowany przez telewizję Sky Sports.

Niemcy nie mają wątpliwości, kto powinien wygrać. "Messi i Ronaldo mają olbrzymią przewagę"

Jak na słowa legendy piłki zareagował sam Lewandowski? - Mam nadzieję, że Lothar Matthaeus nie będzie musiał trzymać za mnie kciuków. Ale nie myślałem zbyt dużo o plebiscycie, bo miałem mecz do rozegrania - stwierdził Polak, który przeciwko Wolfsburgowi strzelił dwie bramki, a pierwsza z nich była jego 250. zdobytym golem w Bundeslidze.

O szansach na zwycięstwo w plebiscycie Roberta Lewandowskiego i zdobycia nagrody bramkarza przez Manuela Neuera wypowiedział się także zawodnik Wolfsburga, Maximillian Philipp. - W Monachium mają prawdopodobnie najlepszego bramkarza i najlepszego piłkarza na świecie. To po prostu Bayern, tylko zawodnicy klasy światowej tam grają. I to nie tajemnica, że od paru lat Neuer potrafi bronić niezwykłe uderzenia - stwierdził Philipp.

Niemcy o Lewandowskim: Nie będzie honorowym obywatelem tego miasta

Kiedy i o której początek gali FIFA The Best?

W 2020 roku nie odbyła się gala Złotej Piłki organizowana przez France Football, więc nagroda w FIFA The Best jest tą najcenniejszą w 2020 roku w świecie piłki nożnej. Gala organizowana jest od 2010 roku, ale w tym roku ceremonia będzie wirtualna ze względu na pandemię koronawirusa. Zrezygnowano z tradycyjnej gali z zaproszonymi gośćmi. Ceremonię poprowadzą były holenderski piłkarz Ruud Gullit i dziennikarka BBC, talkSport i BT Sport Reshmin Chowdhury.

Dzięki Lewandowskiemu Bayern oszukuje resztę świata. Tak źle nie było od dekady

Lewandowski jest zdecydowanym faworytem do wygrania prestiżowej nagrody, ponieważ to właśnie Polak zgarnął w 2020 roku wszystko, co było możliwe do zdobycia. Wygrał mistrzostwo i Puchar Niemiec oraz Ligę Mistrzów i został najlepszym strzelcem każdych z tych rozgrywek. Oprócz tego sięgnął po Superpuchar Niemiec i Superpuchar Europy UEFA.

- Nie było lepszego zawodnika w minionych miesiącach - mówi o Lewandowskim Thomas Helmer, były obrońca Borussii Dortmund, Bayernu Monachium oraz reprezentacji Niemiec. Gala odbędzie się w Zurychu w trybie wirtualnym w czwartek 17 grudnia. Początek o godz. 19:00. Relacja na żywo na Sport.pl.