Niemcy nie mają wątpliwości, kto powinien wygrać. "Messi i Ronaldo mają olbrzymią przewagę"

Kibice piłki nożnej z niecierpliwością czekają na wyniki plebiscytu FIFA The Best, w którym wybrany zostanie najlepszy piłkarz 2020 roku. Wśród trzech nominowanych znaleźli się Robert Lewandowski, Leo Messi oraz Cristiano Ronaldo.

- Osiągnął zdecydowanie więcej od rywali, a przede wszystkim doprowadził swój zespół do wielkich sukcesów. Lewandowski jest nie tylko królem strzelców wszystkich rozgrywek, w których wziął udział w tym roku, ale przede wszystkim jest najbardziej kompletnym zawodnikiem. A już zwłaszcza w porównaniu z Leo Messim i Cristiano Ronaldo, którzy zdecydowanie mniej od Polaka pracują w obronie - powiedział Thomas Helmer w rozmowie z "Onet Sport".

Lewandowski, Messi, Ronaldo. Kto zdobędzie nagrodę FIFA The Best?

Były reprezentant Niemiec obawia się jedynie, że Robert Lewandowski może przegrać z Leo Messim i Cristiano Ronaldo ze względu na popularność. - Takie wybory nie są do końca miarodajne. A tutaj Messi i Ronaldo mają olbrzymią przewagę, z tym akurat nie ma co polemizować. Obaj od lat są wielkimi gwiazdami, legendami piłki nożnej, a Lewandowski tak naprawdę dopiero w tym roku do nich dołączył. A nawet ich przegonił. Jednak wielu zawodników czy trenerów może po prostu z przyzwyczajenia wskazać na Argentyńczyka lub Portugalczyka - powiedział.

Robert Lewandowski w 2020 roku zdobył szereg nagród indywidualnych. 32-letni napastnik Bayernu Monachium zdobył tytuł króla strzelców we wszystkich rozgrywkach, w jakich brał udział (Bundesliga, Puchar Niemiec, Liga Mistrzów). Wygrał też plebiscyt Ikony Futbolu 2020, organizowany przez Sport.pl, w którym udział wzięli najlepsi dziennikarze z całego świata oraz polscy kibice.

- Przecież to już teraz najlepszy piłkarz świata, za ten rok to szczególnie. Wie pan, co mi w nim najbardziej się podoba? Że rywale są coraz szybsi, coraz mocniejsi, coraz lepiej wyszkoleni, a Lewandowski i tak strzela coraz więcej goli. Ma 32 lata, dawniej w tym wieku napastnik to już w zasadzie się kończył. A u Lewandowskiego widzę, że jeszcze kilka sezonów może grać na najwyższym poziomie - dodał Helmer.