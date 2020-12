Bayern Monachium wygrywa trudny mecz. Dwa gole Roberta Lewandowskiego!

Pierwsza połowa miała zaskakujący przebieg. Wolfsburg objął prowadzenie już w 6. minucie. Gola strzelił Philipp po pięknym uderzeniu z woleja. Piłkarze gości grali z minuty na minutę coraz lepiej. Tworzyli kolejne ciekawe akcje, byli dokładniejsi w rozegraniu, bardziej zdecydowani. Bayern grał w ultraofensywnym ustawieniu z przodu: Mueller-Lewandowski-Sane-Gnabry-Coman. Niewiele z tego pożytku mieli gospodarze w pierwszej odsłonie spotkania, bo przegrywali walkę o środek pola. Tolisso, jedyny defensywny pomocnik, nie radził sobie z rywalami.

Lewandowski znów trafił

Choć Wolfsburg wyglądał lepiej, na przerwę drużyny schodziły przy stanie 1:1. Dosłownie na sekundy przed ostatnim gwizdkiem sędziego bramkę dla Bayernu zdobył Robert Lewandowski. Nie może to dziwić, bo "Wilki" to ulubiony rywal Polaka w Bundeslidze. Do środy zagrał przeciw nim w lidze 19 spotkań, w których zdobył 21 bramek i zaliczył 8 asyst. Pięć lat temu strzelił tej drużynie pamiętne 5 goli w 9 minut.

Lewandowski dał wygraną Bayernowi

W drugiej połowie Bayern szybko objął prowadzenie. W 50. minucie bramkę znów zdobył Lewandowski. Polak wykorzystał stratę gości w środku pola i pewnym uderzeniem pokonał Casteelsa. Po tym golu goście stracili nieco z animuszu. W 70. minucie na boisku w barwach Wolfsburga pojawił się Bartosz Białek. 15 minut później 19-letni Polak miał fantastyczną sytuację do wyrównania, ale zatrzymał go Neuer.

Do końca meczu wynik nie uległ zmianie. Bayern nie grał dziś wybitnie, ale od czego ma Lewandowskiego. Polak zdobył dwie bramki i pozwolił gospodarzom utrzymać drugie miejsce w tabeli Bundesligi. Prowadzi Bayer Leverkusen, który pokonał w środę FC Koeln 4:0. Bayer ma 28 punktów, Bayern i RB Lipsk po 27.