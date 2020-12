Robben i Guardiola nie mogli uwierzyć w to, co zrobił Lewandowski! Bayern podgrzał atmosferę przed meczem [WIDEO]

Zobacz wideo "To, co robił Lewandowski, jest niepojęte. To nie może być przypadek" [SEKCJA PIŁKARSKA #75]

Bayern Monachium, przed środowym spotkaniem Bundesligi z Vfl Wolfsburg, postanowił przypomnieć swoim kibicom, ale też najbliższemu rywalowi, legendarny wyczyn Roberta Lewandowskiego. W nagraniu, opublikowanym w mediach społecznościowych, można zobaczyć wszystkie 5 trafień polskiego napastnika, a także reakcje m.in. Arjena Robbena i Pepa Guardioli, który z wrażenia aż złapał się za głowę.

Lewandowski: Te bramki zapiszą się na kartach historii piłki nożnej

- To, co się wtedy wydarzyło, wciąż jest dla mnie trudne do wyjaśnienia. To był ten dzień, ten mecz i te bramki, które na długo pozostaną w mojej pamięci i zapiszą się na kartach historii piłki nożnej - przyznał Robert Lewandowski w rozmowie z oficjalnym profilem Bayernu Monachium na Youtube. W ten sposób opisał niesamowity mecz Bayernu z Wolfsburgiem z 2015 roku, gdy strzelił 5 bramek w 9 minut.

- Jeśli ktoś zapytałby mnie, jakie były najważniejsze gole dla mnie, to zdecydowanie cały mecz z Wolfsburgiem i te pięć goli w dziewięć minut. Nie tylko jeden gol, ale wszystkie pięć. Można powiedzieć, że to był bardzo ważny mecz i to nie tylko dlatego, że zdobyłem pięć bramek w dziewięć minut. Ten mecz był ważny, bo Wolfsburg był wtedy w dobrej formie - powiedział Lewandowski.

Początek środowego meczu Bayernu Monachium z Vfl Wolfsburg o 20:30.