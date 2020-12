"Mamy nowego króla futbolu". Lewandowski przebił wszystkich. Niebywałe

- Nagroda należy się Robertowi Lewandowskiemu. Bo w rozpatrywanym okresie to Lewandowski był najlepszy. Wygrał Ligę Mistrzów, strzelał gole nieprzerwanie przez cały sezon, poprowadził Bayern do wielkich zwycięstw. Na każdym etapie sezonu odgrywał wielką rolę. Uwielbiam Messiego i Ronaldo. Leo za czysty, genialny talent, Cristiano za siłę, mentalność i perfekcję, ale oni się już wygrywali przez ostatnie 10 lat wystarczająco. A poza tym, obiektywnie - Lewandowski w ostatnim roku dokonał większych rzeczy od nich. Według mnie mamy nowego króla futbolu. Nazywa się Robert Lewandowski - mówił na łamach "Sportowych Faktów" Dieter Hoeness, były napastnik Bayernu Monachium.

