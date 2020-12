Znakomite informacje dla Bayernu Monachium! Joshua Kimmich powraca do treningów

7 listopada Kimmich doznał poważnej kontuzji, która miała wyeliminować go z gry nawet do końca sezonu. Później pomyślne wieści przekazał profesor Christan Fink, który operował kolano zawodnika Bayernu Monachium. - Młody wiek, dobrze wytrenowane mięśnie i brak dodatkowych uszkodzeń kolana to zawsze dobra pozycja wyjściowa. W przypadku Kimmicha powrót na boisko już w styczniu jest możliwy - powiedział Fink w rozmowie z "Muenchner Merkur".

- Zamiast naprawy łąkotki jedynie usunęliśmy jej niewielką część. Oznacza to, że nic tak naprawdę nie musi się leczyć. Kolano musi się jedynie przyzwyczaić do nowej sytuacji - dodał lekarz.

Kimmich wznowił treningi po kontuzji. Będzie gotowy do gry już w styczniu?

Okazuje się, że Fink w swoich rokowaniach co do stanu zdrowia piłkarza nie pomylił się. Regeneracja kontuzjowanego kolana piłkarza Bayernu odbywa się w niesamowitym tempie. W tym tygodniu piłkarz miał rozpocząć tylko częściowe treningi, a Bayerm Monachium w poniedziałek przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych zaskakujące informacje! - Joshua Kimmich zakończył dzisiaj pełną sesję treningową z zespołem - poinformował profil "Bayern& Germany" na Twitterze, który zamieścił wideo z Kimmichem na murawie.

- Joshua Kimmich nie chce być nazywany nowym Philippem Lahmem. Sezon 2019/2020 udowodnił, że jest jego redefinicją. W Bayernie przeszedł drogę od bycia "królikiem doświadczalnym" Pepa Guardioli przez dopasowywanie się do kolejnych trenerów, aż do roli jednego z najbardziej różnorodnych piłkarzy na świecie u Hansiego Flicka - napisał w swoim tekście Jakub Balcerski.

Kimmich oczywiście na pewno nie zagra w najbliższym, środowym meczu Bayernu z Wolfsburgiem. Bayern jest zdecydowanym faworytem.