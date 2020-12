Matka Victora Palssona zmarła po długiej walce z alkoholem i narkotykami. Poruszający wpis piłkarza

29-letni Palsson jest pomocnikiem, na co dzień występuje w SV Darmstadt 98. Dorastał w rozbitej rodzinie. Jego rodzice rozwiedli się, wychowywała go samotnie mama, z którą - jak przyznaje - był mocno związany. Teraz opublikował duży wpis za pośrednictwem mediów społecznościowych, który chwyta za serce.

Poruszający wpis islandzkiego piłkarza o swojej zmarłej matce. "Byłaś dobrą mamą i moją najlepszą przyjaciółką"

- Moja najdroższa mama, którą bardzo kochałem, odeszła w wieku 47 lat po długiej walce z alkoholem i narkotykami - rozpoczął swój wpis na Instagramie i załączył do niego kilka zdjęć, w tym większość ze swojego dzieciństwa, na których jest razem ze swoją mamą.

- Dopiero teraz naprawdę dowiedziałem się, co znaczą słowa "tęsknię za tobą". Nie byłem gotowy się pożegnać. Żyłem nadzieją, że w pełni wyzdrowiejesz i wrócisz. Ta nadzieja bezpowrotnie odeszła i to boli. Wiem, jak bardzo się starałaś i walczyłaś. Nie chciałaś niczego więcej, niż wrócić i być tam dla swoich dzieci i wnuka. Axel [syn Victora - przyp. red.] miał szczęście, że miał cię w swoim życiu. Bardzo go kochałaś, a on kochał ciebie. Obiecuję, że zawsze będzie o Tobie pamiętać - kontynuował Palsson.

- Zrobiłaś wszystko, co w twojej mocy. Życie nie zawsze było dla ciebie łatwe ani sprawiedliwe i chcę, żebyś wiedziała, że jestem z ciebie dumny. Byłaś dobrą matką i moją najlepszą przyjaciółką. Ostatnie lata były dla nas ciężkie, ale dorastając, pomimo trudnych czasów, nie chciałbym, żeby ktokolwiek inny był moją mamą. Dobre wspomnienia pozostaną ze mną na zawsze. Jestem tym, kim jestem dzięki tobie i będę dalej pracował, aby stać się najlepszą wersją siebie, tak jak chciałaś. Sprawię, że będziesz ze mnie dumna i będę walczył o wszystko, w co wierzyłaś i o czym mi opowiadałaś - dodał islandzki piłkarz.

- Będzie mi brakowało twojego wielkiego i ciepłego serca. Byłaś tak dobrą osoba, która chciała pomagać wszystkim potrzebującym. Byłaś tak kochająca i troskliwa wobec każdego, z kim się spotykałaś. Przykro mi, że nie zawsze w pełni rozumiałem, przez co przechodziłaś, ale teraz rozumiem. Wybaczam ci wszystko i mam nadzieję, że mi wybaczasz. Chcę wierzyć, że jesteś teraz w lepszym miejscu. Nie ma dla nas pożegnania. Gdziekolwiek jesteś, zawsze będziesz w moim sercu i zawsze będę cię kochać - zakończył niezwykle poruszający wpis.

Palsson w obecnych rozgrywkach 2. Bundesligi zagrał 5 spotkań, w których strzelił dwa gole. W Darmstadt występuje od sezonu 2018/19. Wcześniej bronił barw m. in FC Zurych i Esbjerg.