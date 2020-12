Niemcy zachwyceni Bartoszem Białkiem. "Imponująco wykorzystał czas na autopromocję"

Bartosz Białek nie jest podstawowym piłkarzem Wolfsburga, a jeżeli wychodzi na boisko, to są to raczej końcowe minuty spotkań. To nie przeszkadza 19-letniemu napastnikowi w zaprezentowaniu się z dobrej strony. Po ostatnim meczu z Eintrachtem Frankfurt (wygrana 2:1) niemieckie media piszą: "z powodzeniem radzi sobie w sytuacjach jeden na jednego i ma dobre oko". Kolejnym rywalem Wolfsburga będzie Bayern Monachium.

Bartosz Białek porównywany do Roberta Lewandowskiego. "Może da mi kilka wskazówek"

Aktualnym celem Bartosza Białka jest wywalczenie sobie miejsca w pierwszym składzie Wolfsburga. - Chcę grać jak najwięcej minut - cytuje wypowiedź Białka "Kicker". Pomóc w tym może mu Robert Lewandowski, z którym po następnym meczu chciałby porozmawiać 19-letni napastnik. - To dla mnie zaszczyt. Może da mi kilka wskazówek - powiedział.

W ostatnim meczu Wolfsburga Bartosz Białek pojawił się na boisku w 71. minucie przy stanie 1:0 dla Eintrachtu Frankfurt. Były napastnik Zagłębia Lubin swoją grą przyczynił się do odwrócenia losów spotkania. Był również bliski strzelenia gola, jednak na drodze stanął mu obrońca Eintrachtu, David Abraham. Byłoby to drugie trafienie napastnika w obecnym sezonie Bundesligi.

Dotychczas Bartosz Białek wystąpił w VfL Wolfsburg w czterech meczach ligowych oraz po jednym spotkaniu w Pucharze Niemiec i kwalifikacjach do Ligi Europy. Do niemieckiego zespołu dołączył w sierpniu bieżącego roku. Władze Wolfsburga zapłaciły Zagłębiu Lubin 5 mln euro. Aktualny kontrakt piłkarza obowiązuje do czerwca 2024 roku.