Sport Bild: Borussia Dortmund zwolniła trenera! Ma go zastąpić Terzić

Była 39. minuta spotkania. Giovanni Reyna wykorzystał podanie Raphaela Guerreiro i pokonał Gregora Kobela, doprowadzając tym samym do wyrównania. Wówczas wydawało się, że Dla Borussii Dortmund wszystko wraca na właściwe tory po tym, jak goście strzelili gola w 26. minucie. Tak jednak nie było.

Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:1, ale po zmianie stron gole strzelał już tylko jeden zespół - gości. Piłkarze VfB Stuttgart grali koncertowo i zdobyli kolejne cztery bramki. Romana Burkiego pokonywali kolejno Silas Wamangituka (strzelił też gola na 1:0), Philipp Forster, Tanguy Coulibaly i Nicolas Ivan Gonzalez. Najbardziej zaskoczony tym, co się wydarzyło, wydawał się Lucien Favre, który w doliczonym czasie gry zdawał się nie dowierzać w to, co się dzieje na boisku.

Favre w trakcie meczu BVB - Stutgart screen Eleven Sports

Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 1:5, co postawiło trenera Borussii, Luciena Favre'a w trudnej sytuacji. Jego obecny kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku i jeszcze w sobotę nie było wiadomo, czy zostanie przedłużony, choć szanse na to drastycznie zmalały.

Lucien Favre zwolniony z Borussii Dortmund?

W niedzielę Sport Bild przekazał nowe wieści dotyczące przyszłości trenera Borussii Dortmund. Zdaniem niemieckich dziennikarzy, Lucien Favre jeszcze w niedzielę miał otrzymać informację, że został zwolniony ze skutkiem natychmiastowym. Do końca roku ma zastąpić go Edin Terzić, a w najbliższych godzinach powinno pojawić się oficjalne potwierdzenie tej informacji ze strony klubu.