Imponujące! Niemcy pod wrażeniem Roberta Lewandowskiego. "Zrobił to sam"

Union objął prowadzenie już w czwartej minucie, gdy po strzale głową do bramki trafił Grischa Proemel. Bayern doprowadził do remisu w 67. minucie spotkania. Świetną akcją na lewej stronie popisał się Kingsley Coman, który zagrał piłkę na środek pola karnego, gdzie spokojnie do siatki trafił Lewandowski. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1, a Lewandowski nie był postrzegany tylko przez pryzmat tego trafienia w pomeczowych ocenach niemieckich dziennikarzy.

"Momentami sam rozgrywał akcje, które miał później wykańczać"

- Miał niefortunne pierwsze wejście w pole karne, gdy poślizgnął się i upadł tuż przed bramkarzem Unionu, Andreasem Luthem. Po przerwie sprawy dla Lewego wyglądały już dużo lepiej. Lewandowski wyrównał na 1:1 - pisał spox.com i dał napastnikowi "3" w skali, gdzie "1" to klasa światowa. - Spóźnił się przy bramce na 1:0 Proemela, potem głęboko się cofał i momentami sam rozgrywał akcje, które miał później wykańczać - opisywał sportbuzzer.de, również przyznając Polakowi notę "3".

"Powtarzalnie wysyłał Gnabry'ego i Muellera na dobre pozycje do wykończenia akcji, a potem zrobił to sam"

- Wykonał dużo ciężkiej pracy na "Alten Foersterei" i miał trochę zadrapań. Najpierw nie miał szczęścia, potem nie był faulowany w stykowej sytuacji, ale następnie z wielkim spokojem i chłodem zdobył gola, który dał Bayernowi remis, a Lewandowskiemu trzynaste trafienie w sezonie - wskazują dziennikarze focus.de i oceniają go na "3".

- Nie było z jego tak dużej presji na zdobycie bramki jak we wcześniejszych spotkaniach, symboliczne było to, jak trafił w mur z rzutu wolnego. O wiele więcej dawał zespołowi w drugiej połowie - opisywał ran.de, w którego oczach Lewandowski także zasłużył na "3". - Często schodził niżej ze swojej pozycji i miał tam kilka niezłych pomysłów. Powtarzalnie wysyłał Gnabry'ego i Muellera na dobre pozycje do wykończenia akcji. Potem zrobił to sam - ocenił sport.de, który dał Polakowi "2,5".

Po 11 kolejkach Bayern prowadzi w tabeli z 24 punkami na koncie. Mistrzowie Niemiec mają tyle samo punktów co RB Lipsk i dwa punkty więcej od Bayeru Leverkusen, który w niedzielę zagra u siebie z Hoffenheim i w przypadku zwycięstwa zostanie nowym liderem Bundesligi. Union zajmuje 6. miejsce w tabeli z 17 punktami. Szansę na rehabilitację Bayern będzie miał już w środę, gdy u siebie zagra z Wolfsburgiem. Początek meczu o godzinie 20:30.