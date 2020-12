Robert Lewandowski ratuje Bayern w swoim jubileuszu! Nowy lider Bundesligi?

Union Berlin mógł objąć prowadzenie już w 1. minucie. Mógł, jednak w sytuacji sam na sam z Manuelem Neuerem gola nie strzelił Taiwo Awoniyi. Niemiecki bramkarz popisał się znakomitą interwencją, jednak trzy minuty później nie był w stanie uchronić Bayernu od utraty gola.

Z rzutu rożnego dośrodkował Christopher Trimmel, a bramkę głową zdobył Grischa Promel. W tej sytuacji nie popisał się Robert Lewandowski, który nie zdążył z kryciem i pozwolił rywalowi na oddanie strzału.

Union nie przestraszył się faworyzowanego Bayernu i długo był zespołem lepszym. W 22. minucie kolejną doskonałą szansę na strzelenie gola miał Awoniyi, jednak po raz drugi zatrzymał go Neuer. Napastnik Unionu świetnie poradził sobie z obrońcami mistrza Niemiec, ale w decydującym momencie nie potrafił pokonać bramkarza gości.

Bayern znów stracił punkty, kolejny gol Lewandowskiego

Bayern długo czekał na pierwszy celny strzał w meczu. Miał on miejsce pod koniec pierwszej połowy, kiedy sprzed pola karnego uderzał Serge Gnabry. Mistrzowie Niemiec mieli problemy z tworzeniem sytuacji do zdobycia bramki, a tych nie brakowało gospodarzom. W 56. minucie do zagranej z prawej strony piłki minimalnie spóźnił się Awoniyi. Sześć minut później w polu karnym znalazł się Marius Bulter, ale jego strzał został zablokowany.

W 67. minucie Bayern doprowadził do remisu. Świetną akcją na lewej stronie popisał się Kingsley Coman, który zagrał piłkę na środek pola karnego, gdzie spokojnie do siatki trafił Lewandowski. Bayern mógł nawet wygrać w Berlinie, jednak w końcówce meczu znakomitą interwencją popisał się Andreas Luthe. Bramkarz Unionu w niesamowitym stylu odbił uderzenie głową Leroy'a Sane.

Po 11 kolejkach Bayern prowadzi w tabeli z 24 punkami na koncie. Mistrzowie Niemiec mają tyle samo punktów co RB Lipsk i dwa punkty więcej od Bayeru Leverkusen, który w niedzielę zagra u siebie z Hoffenheim i w przypadku zwycięstwa zostanie nowym liderem Bundesligi. Union zajmuje 6. miejsce w tabeli z 17 punktami.

Szansę na rehabilitację Bayern będzie miał już w środę, gdy u siebie zagra z Wolfsburgiem. Początek meczu o godzinie 20:30.