Tak Robert Lewandowski strzela w swoim jubileuszu! Rekordzista Bundesligi [WIDEO]

Była 67. minuta spotkania. Union prowadził 1:0, ale to Bayern cały czas atakował. Kinglsey Coman przeprowadził rajd lewym skrzydłem, po którym wbiegł w pole karne, a następnie zagrał wzdłuż bramki. Do piłki dopadł Robert Lewandowski, który precyzyjnym strzałem pokonał bramkarza Unionu.

Tak Robert Lewandowski strzelił gola:

Lewandowski z kolejnym golem w Bundeslidze. Polak uczcił jubileusz

Bramka zdobyta w wyjazdowym spotkaniu z Unionem była 13. trafieniem 32-latka w tym sezonie Bundesligi. Tym samym uczcił on jubileusz - sobotni mecz był bowiem jego 200. występem ligowym w barwach Bayernu Monachium. Polak strzelił w nich 174 gole. To więcej niż legendy klubu: Gerd Mueller (154), Klaus Fischer (138), Dieter Mueller (137) i Jupp Heynckes (131).

Lewandowski w tym sezonie rozegrał 16 meczów we wszystkich rozgrywkach klubowych. Strzelił w nich 16 goli. Bayern po remisie pozostał na 1. miejscu w tabeli - ma 24 pkt, tyle samo, co drugi RB Lipsk, ale jest liderem dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu (35:17 do 23:9). W niedzielę liderem po 11. kolejce może zostać jednak Bayer Leverkusen, jeśli pokona Hoffenheim (ekipa Petera Bosza ma 22 pkt).