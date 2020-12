Krzysztof Piątek ma czego żałować. Nagle usłyszał gwizdek sędziego

Po znakomitym meczu Herthy z Unionem Berlin (3:1) i świetnym występie Krzysztofa Piątka, trener Bruno Labbadia i polscy kibice mieli ochotę na więcej. - Zrobiliśmy krok naprzód. Krzysztof strzelił dwa gole. Chcemy wykorzystać to, że jest teraz rozpędzony! - opisywał trener, sugerując, że może dać szansę Polakowi od pierwszych minut kolejnego meczu.

Choć apetyty rosł,y zadanie przed ekipą Polka było trudne. Hertha jechała do Moenchengladbach , by bić się o punkty z rywalem, który cieszył się z awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. To w grupie z Realem Madryt, Interem Mediolan i Szachtarem Donieck, można było potraktować jako miłą niespodziankę.

Tyle że to ekipa ze stolicy zaczęła wyjazdowe starcie, tak jakby była jego faworytem. Berlińczycy naciskali na gospodarzy, stosując wysoki pressing, a Borussia zmęczona meczem z Realem Madryt (choć tylko pięciu piłkarzy, którzy wystąpili w Madrycie, zaczęło ligowe spotkanie w Gladbach) nie bardzo sobie z taką sytuacją radziła.

Pątek nagle usłyszał gwizdek arbitra i stracił szansę

Koledzy Piątka wyraźnie szukali go od pierwszych minut. Po przechwytach czy odbiorach piłki, często prostymi środkami chcieli uruchomić swojego napastnika. Niewiele zabrakło, by udało im się to już w 8. minucie spotkania. Piątek wystartował do zagrywanej długim pasem piłki w sprinterskim tempie, ale gdy był bliski sytuacji sam na sam z bramkarzem, usłyszał gwizdek arbitra. Kilka minut później po rywalizacji z Polakiem, Went zobaczył żółtą kartkę. Piątek znów nabierał szybkości w kontrataku, a odbierając adresowaną do niego piłkę, rywal przeszkodził mu tak, ze zdaniem sędziego zasługiwał na karę. Wydaje się, że w tej sytuacji Polak zachował się jednak bardzo sprytnie.

Polak ma czego żałować

Po pół godzinie gry były gracz AC Milan miał najlepszą sytuację na gola. Dostał dobrą piłkę od wbiegającego w pole karne Lukebakio. Na 8. metrze, stojąc lekko pod kątem, nie miał przy sobie rywala. Uderzył z pierwszej piłki, ale wysoko ponad bramką. Polak miał czego żałować, co widać było po jego twarzy, podziękował koledze za dogranie i dalej starał się robić swoje.

W statystykach nie wyglądało to jakoś porywająco. Po pierwszej połowie na koncie Piątka był zatem jeden strzał na bramkę rywala, 11 kontaktów z piłką i 100 proc. celnych podań. W drugiej części spotkania Hertha szybko wyszła na prowadzenie, ale Piątek tylko patrzył, jak po rozegraniu kolegów dobrym strzałem popisał się Matteo Guendouzi. Berlińczycy oddali inicjatywę rywalowi, co zmieniło oblicze meczu i zepchnęło Herthę do defensywy. Polak cofał się do wszystkich stałych fragmentów gry i dużo biegał z przodu, utrudniając rozgrywanie rywalom.

W 60. minucie tak naciskał na rywala wyprowadzającego piłkę, że sędzia po zahaczeniu przez niego nóg obrońcy szybko odgwizdał faul. “Brawo Kristof” dało się usłyszeć z ławki rezerwowych. W tym fragmencie meczu Polak w ofensywie był już mniej widoczny. Labbadia zdjął go z boiska w 85. minucie i wprowadził szybkiego Daishawna Redana.

Piątek mecz kończył tylko z jednym celnym strzałem, 27 kontaktami z piłką, 76 proc. skutecznością podań, dwoma wygranymi pojedynkami (na pięć) i czteroma górnymi walkami o piłkę zakończonymi po swojej myśli (z ośmiu). Jednak te najważniejsze dane po 11. Kolejce Bundesligi się dla niego nie zmieniły. W sezonie nadal ma trzy gole i dwie asysty. Ta pierwsza liczba w obliczu sytuacji z 30 minuty starcia z Herthą mogła być jednak wyższa. Jeśli w Berlinie nasz napastnik się rozpędził, to w Moenchengladbach trochę wyhamował. Jak będzie dalej?

W kolejnym spotkaniu w środku tygodnia Hertha zagra z Mainz.