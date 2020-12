Krzysztof Piątek aktywny, Hertha zatrzymała uczestnika LM

W Moenchengladbach nie byliśmy świadkami wielkiego widowiska, zwłaszcza w pierwszej połowie. Brakowało płynnej gry, a obie drużyny miały duże problemy z kreowaniem sobie klarownych okazji - przed przerwą jedni i drudzy oddali tylko po jednym celnym strzale na bramkę. Krzysztof Piątek starał się, szarpał, pokazywał do gry, ale rzadko kiedy był obsługiwanym dobrym podaniem.

Cudowny gol Guendouziego

Drugą część meczu znacznie lepiej rozpoczęli berlińczycy. W 47. minucie kapitalnym uderzeniem sprzed pola karnego, trafiając piłką w samo okienko, popisał się Matteo Guendouzi. Wyjątkowej urody trafienie byłego gracza Arsenalu zobaczyć można w materiale wideo poniżej.

Borussia długo nie potrafiła zagrozić bramce strzeżonej przez Aleksandra Schwolowa, ale podkręciła tempo po upływie godziny gry. Gospodarze dopięli swego w 70. minucie, kiedy po podaniu głową Matthiasa Gintera piłkę do siatki skierował Breel Embolo. Choć w drugiej połowie zespół M'gladbach grał lepiej od niżej notowanego rywala, więcej bramek już nie padło.

Waleczny Piątek

Krzysztof Piątek opuścił boisko w 85. minucie. Mimo że nie był to wybitny występ Polaka, to ten i tak dołożył swoją cegiełkę do zdobytego w sobotę punktu - warto podkreślić, że napastnik aktywnie wspomagał kolegów przy pressingu i zaliczył najwięcej wygranych pojedynków główkowych spośród całej drużyny (4).

Hertha zajmuje 11. miejsce w tabeli Bundesligi z 12 punktami na koncie. Borussia ma 5 "oczek" więcej i plasuje się na 7. lokacie.