Lewandowski wraca do składu! Gdzie i o której obejrzeć mecz Bayernu? Transmisja TV

Robert Lewandowski, który ostatnio odpoczywał w spotkaniu Ligi Mistrzów z Lokomotiwem Moskwa (narzekał na drobny uraz), jest gotowy do gry w najbliższej kolejce Bundesligi. Hansi Flick zamierza wystawić Polaka w pierwszym składzie w wyjazdowym starciu z Unionem Berlin. Jeżeli 32-latek wybiegnie na murawę, to będzie to dla niego jubileuszowe 200. spotkanie dla Bayernu w lidze niemieckiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Wybieramy Ikonę Futbolu 2020 - plebiscyt Sport.p

Molestowanie i napaść. Trener wyznający miłość 13-latkom. Skandal u mistrzów świata

W piątek twitterowe konto Bayernu Monachium pochwaliło się nagraniem z kapitalnego uderzenia Lewandowskiego. Polak uderzył mocno i precyzyjnie z rzutu wolnego w samo "okienko". Bramkarz nie zdołał wybronić jego strzału.

Nasz napastnik jest obecnie liderem strzelców Bundesligi. Strzelił 12 goli i o dwa trafienia wyprzedza Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund. Spotkanie zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Najlepszy piłkarz Unionu, Maks Kruse od początku listopada ma na koncie już 5 trafień i 2 asysty, natomiast Lewandowski może od tego czasu pochwalić się 6 golami i 2 asystami.

Mistrzowie Niemiec są wciąż liderami tabeli ligi niemieckiej, mając na koncie 23 punkty. O jeden punkt przed Bayerem Leverkusen i dwa przed RB Lipsk. Jednak w poprzednich trzech spotkaniach wygrali tylko raz - z VfB Stuttgart 3:1, a dwa starcia zremisowali - z Werderem Brema 1:1 i RB Lipsk 3:3. Ich najbliższy rywal zajmuje wysokie szóste miejsce z 16 punktami. W ostatnich trzech meczach Union wygrał na wyjeździe FC Koeln 2:1, zremisował z Eintrachtem Frankfurt 3:3 i przed ośmioma dniami przegrał z Herthą Berlin 1:3.

Dzięki niemu Robert Lewandowski wszedł na szczyt. Cichy bohater [IKONA SPORTU]

Gdzie i o której mecz Union Berlin - Bayern Monachium?

Spotkanie z komentarzem Michała Wszołka i Sebastiana Chabiniaka będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1. Początek o godz. 18:30. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji Sport. LIVE.