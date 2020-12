Niemcy docenili dwa gole Krzysztofa Piątka! Pierwsze takie wyróżnienie w sezonie

Dla polskiego napastnika to pierwsze tego typu wyróżnienie w trwającym sezonie Bundesligi. Krzysztof Piątek pomimo kontuzji Jhona Cordoby [innego napastnika - przyp. red] zaczął mecz na ławce rezerwowych. Na boisku pojawił się dopiero na początku drugiej połowy, gdy Hertha przegrywała z Unionem 0:1 po bramce Taywo Awoniyiego, ale grała z przewagą jednego zawodnika po czerwonej kartce dla Roberta Andricha.

Piątek wyróżniony przez "Kicker". Znalazł się w jedenastce kolejki ligi niemieckiej

W 51. minucie zespół ze stolicy Niemiec doprowadził do wyrównania za sprawą Petera Pekarika. Później rozpoczął się show Polaka. Między 74. a 77. minutą Piątek dwa razy trafił do siatki Unionu po podaniach Javairo Dilrosuna. Przy pierwszej bramce dostał piłkę, zrobił z nią obrót i uderzył, obijając piłkę o jednego z obrońców drużyny rywali, a ta wpadła do bramki obok bramkarza Unionu, Andreasa Luthe. Trzy minuty później Piątek fenomenalnym strzałem z powietrza znów trafił do bramki.

Postawa Polaka została doceniona przez magazyn "Kicker", który wybrał go najlepszym graczem meczu i ocenił na "1,5" w skali 1-6, gdzie "1" oznacza klasę światową, a "6" występ poniżej krytyki.

Tak wygląda najlepsza jedenastka 10. kolejki Bundesligi wg "Kickera"::

Lucas Hradecky (Bayer Leverkusen) - Peter Pekarik (Hertha Berlin), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Manuel Gulde (SC Freiburg), Angelino (RB Lipsk) - Julian Baumgartlinger (Bayer) – Ritsu Doan (Arminia Bielefeld), Thomas Müller (Bayern Monachium), Kingsley Coman (Bayern) - Emil Forsberg (RB Lipsk), Krzysztof Piątek (Hertha).

- Jestem naprawdę szczęśliwy. To wspaniałe uczucie. To zawsze ważne dla napastnika, by zdobywać bramki, dlatego cieszę się, że moimi golami pomogłem drużynie odnieść zwycięstwo - ocenił Polak swój występ z Unionem.

- Pokazaliśmy, że jesteśmy lepszym zespołem niż Union. Musimy kontynuować dobrą grę, skupić się na prostych rzeczach w kolejnych meczach i nie popełniać zbyt wielu błędów. Podeszli na koniec do trybuny wschodniej, to był gest w kierunku naszych kibiców. Potrzebujemy ich, wygraliśmy ten mecz dla nich - dodał Piątek.

Piątek zdobył trzy bramki w bieżącym sezonie Bundesligi w 10 meczach i zanotował dwie asysty. Hertha odniosła pierwsze domowe zwycięstwo w tym sezonie, a w następnej kolejce zagra na wyjeździe z Borussią Moenchengladbach. W tabeli berlińczycy zajmują jedenastą pozycję.