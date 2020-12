"Tak strzela cudowne dziecko Borussii" Przepiękna bramka 18-latka [WIDEO]

Już w 9. minucie bramkę zdobył Daichi Kamada, ofensywny pomocnik Eintrachtu Frankfurt. Borussia Dortmund odpowiedziała trafieniem Giovanniego Reyny z 56. minuty. Amerykanin popisał się cudownym uderzeniem. Bramkarz gospodarzy nie miał żadnych szans. "Tak strzela cudowne dziecko Borussii" - zachwycali się komentatorzy. Zresztą, sami zobaczcie:

Reyna, czyli reprezentant złotego pokolenia USA

18-latek to potomek ponad stukrotnego reprezentanta Stanów Zjednoczonych, Claudio Reyny. Choć urodził się w Anglii, pierwsze piłkarskie kroki stawiał za Oceanem. W lipcu zeszłego roku zamienił jednak akademię New York City FC na Borussię Dortmund. Najpierw trafił do rezerw. W pierwszej drużynie rozegrał już 35 meczów, strzelił cztery gole i zaliczył osiem asyst. Dwukrotny reprezentant Stanów Zjednoczonych jest uznawany za jeden z największych talentów amerykańskiej piłki. A przecież konkurentów mu nie brakuje.

Sytuacja w tabeli Bundesligi

Bayern, po remisie 3:3 z RB Lipsk, pozostał liderem Bundesligi. Bawarczycy mają 23 punkty po 10. kolejkach, a RB Lipsk - 21. Borussia jest trzecia(19 pkt).

