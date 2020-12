Sześć goli w hicie Bundesligi. Szalony mecz, ale Lewandowski niewidoczny

Po dziewięciu kolejkach Bayern Monachium miał 22 punkty, a RB Lipsk tylko dwa "oczka" mniej i był wiceliderem. To było także starcie najlepszej ofensywy w Bundeslidze z najlepszą defensywą. A jak było w sobotę?

REKLAMA

Zobacz wideo "Jak zobaczyłem twarz Kloppa, zrobiło mi się smutno" [SEKCJA PIŁKARSKA #74]

Fenomenalny gol Krzysztofa Piątka! Powrócił i pozamiatał [WIDEO]

Już w 2. minucie Bawarczycy mogli stracić gola, ale Marcel Sabitzer huknął zza pola karnego w poprzeczkę. Lipsk objął prowadzenie niedługo później. W 19. minucie wzorowy kontratak wykończył Christopher Nkunku.

Dziesięć minut później był już remis, a bramkę, technicznym strzałem zza pola karnego, zdobył 17-letni Jamal Musiala, który chwilę wcześniej zmienił kontuzjowanego Javiego Martineza.

W 35. minucie Bawarczycy wyszli na prowadzenie. Robert Lewandowski założył siatkę Dayotowi Upamecano, a piłka trafiła do Kingsleya Comana, który zagrał do Thomasa Muellera. Niemiec z bliskiej odległości skierował piłkę do siatki. 60 sekund później znowu był remis, a bramkę dla Lipska zdobył Justin Kluivert. To bylo premierowe trafienie byłego gracza Romy w nowym klubie. Tuż po zmianie stron Lipsk prowadził 3:2. Angelinho dośrodkował w pole karne, a głową Neuera pokonał Emil Forsberg.

Oceny Krzysztofa Piątka mówią wszystko! Ten tytuł mógł trafić tylko do Polaka

Niecodzienny wyczyn Comana

Na kwadrans przed końcem mistrzowie Niemiec wyrównali. Coman zagrał do Muellera, który głową pokonał bramkarza. Dla Francuza była to trzecia asysta w tym meczu, a dla Niemca drugi gol.

Później nie padła już żadna bramka. Trzeba dodać, że nie był to dobry mecz w wykonaniu Lewandowskiego, który, choć miał udział przy jednym z goli, to właściwie był niewidoczny.

Tym samym Bayern pozostał liderem Bundesligi. Bawarczycy mają 23 punkty po 10. kolejkach, a RB Lipsk - 21.