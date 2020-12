Legenda nie ma wątpliwości. "Jest tylko jeden kandydat do nagrody dla piłkarza roku"

Robert Lewandowski ma za sobą najlepszy rok w karierze. Polak został już wyróżniony nagrodą dla zawodnika sezonu UEFA i jest faworytem, by otrzymać wyróżnienie dla piłkarza roku w plebiscycie FIFA The Best. Słuszności takiego rozwiązania nie ukrywa legenda niemieckiego futbolu Lothar Mätthaus.

„Robert Lewandowski to jedyny kandydat do FIFA The Best”

– Dla mnie Robert jest jedynym kandydatem – przekonuje 150-krotny reprezentant naszych zachodnich sąsiadów. – On jeszcze nigdy nie grał tak dobrze. To ewidentny faworyt. Jego pozycja jest zdecydowanie mocniejsza niż w poprzednich latach. Cudem byłoby, gdyby Lewandowski nie zdobył nagrody! – uważa Mätthaus.

Polak zakończył ostatni sezon jako lider Bayernu Monachium, który zdobył wszystkie możliwe trofea. Nasz as został królem strzelców Bundesligi, Pucharu Niemiec oraz Ligi Mistrzów. W obecnych rozgrywkach Hansi Flick daje mu więcej okazji do odpoczynku, jednak to wcale nie zatrzymało Roberta, który w czternastu występach ma piętnaście bramek i pięć asyst, a udział przy golu ma raz na niespełna 60 minut.

FIFA The Best: zagłosuj i pomóż Robertowi Lewandowskiemu

Przypominamy, że gala FIFA The Best odbędzie się 17 grudnia. Nagroda zostanie przyznana na podstawie głosowań kapitanów oraz selekcjonerów wszystkich reprezentacji zrzeszonych w FIFA, dziennikarzy z ponad 200 krajów oraz kibiców, których głosy będą stanowić aż 25 procent końcowych wyników. Głosowanie dla fanów na stronie internetowej światowej federacji będzie trwało do 9 grudnia, a głosy oddawać można TUTAJ.

Poza Lewandowskim do nagrody nominowani są Thiago Alcantara, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Sadio Mane, Kylian Mbappe Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, Mohamed Salah i Virgil van Dijk. Spośród nich kibice mogą już teraz wybrać najlepszą trójkę.