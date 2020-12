Łukasz Piszczek zdradza szczegóły rozmowy z Jerzym Brzęczkiem

Jak niedawno informował portal meczyki.pl, do sztabu reprezentacji Polski przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy miałby dołączyć Łukasz Piszczek. W jakiej dokładnie roli? - Będzie doradzać selekcjonerowi i pracować z obrońcami. Powinien też być idealnym pomostem pomiędzy zawodnikami i trenerem. Piszczek może pojawić się już na marcowym zgrupowaniu kadry - wskazał dziennikarz portalu, Tomasz Włodarczyk. Piszczek od 10 lat jest zawodnikiem Borussii Dortmund. W listopadzie zeszłego roku zakończył karierę reprezentacyjną. W przyszłości chce zostać trenerem, więc praca z kadrą pomogłaby także i jemu.

Piszczek o pomocy kadrze: "Dopóki gram profesjonalnie w piłkę, nie ma tematu"

- Rozmawiałem z Jerzym Brzęczkiem o takiej możliwości, ale to była tylko luźna rozmowa. Odbyła się dawno i na razie bez konkretów. Dopóki gram profesjonalnie w piłkę, nie ma tematu. Potem? Kto wie. Najważniejsze zdanie ma tu selekcjoner - stwierdził teraz Piszczek w rozmowie dla portalu meczyki.pl.

- Nie poruszaliśmy tematu, za co konkretnie bym odpowiadał, bo zwyczajnie zbyt krótko na ten temat rozmawialiśmy. Jeśli trener Brzęczek złożyłby mi oficjalną propozycję dołączenia do jego sztabu, wtedy będę poważnie się zastanawiał. Na razie to tylko teoria. Zobaczymy. Najważniejsze zdanie w tym temacie ma selekcjoner - dodał Piszczek.

Sztab kadry Brzęczka przed mistrzostwami Europy ma się również poszerzyć o kilku nowych analityków. Z drużyną narodową ma się zaś rozstać psycholog Damian Salwin. Selekcjoner i nasi reprezentanci czekają teraz na 7 grudnia. Tego dnia odbędzie się losowanie eliminacji mundialu 2022. Polska losowana będzie z drugiego koszyka.