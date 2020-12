Nowa odsłona konfliktu Kucharskiego z Lewandowskim! Wszystko wyjdzie na jaw? Jest wniosek w prokuraturze

Pod koniec września Cezary Kucharski, były menedżer Roberta Lewandowskiego, usłyszał w Prokuratorze Regionalnej w Warszawie zarzuty. Zdaniem śledczych działania Kucharskiego nosiły znamiona szantażu, za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Prokurator zdecydował także o zastosowaniu środków zapobiegawczych: poręczenia majątkowego w kwocie 4,6 miliona złotych, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego i jego żony oraz kontaktowania się z nimi. Kucharski ma także zakaz opuszczania kraju oraz dozór policji.

"Nigdy nie szantażowałem Roberta Lewandowskiego"

Potem do przestrzeni publicznej wyciekły pierwsze fragmenty rozmowy Lewandowskiego z Kucharskim, którą reprezentant Polski nagrał w ukryciu, kiedy niedawni partnerzy spotkali się w styczniu 2020 roku w restauracji Baczewski przy al. Szucha w Warszawie, by negocjować warunki rozstania. We fragmencie nagrania, opublikowanym przez Business Inisder, pojawiła się kwota 20 mln euro, choć jest tam także mowa i o 10 mln euro. "O jakiej my emocjonalnie mówimy kwocie?" - pyta na nagraniu Lewandowski. "To jest 20 milionów euro". "Tyle jest jakby warty, myślę, twój spokój, nie?" - odpowiada Kucharski, który tłumaczy, że kwota 20 milionów euro to ocena Rafaela Buschmanna, reportera "Der Spiegel", który zapoznał się z kluczowymi dokumentami. "Bo ja nawet nie wiem, ile to jest. Maik [Barthel, który przez lata był drugim agentem Lewandowskiego] powiedział, że 10 mln euro" - dopowiada Kucharski.

To jest jeden z najmocniejszych dowodów w tej sprawie, który przedostał się do przestrzeni publicznej. - Nigdy nie szantażowałem Roberta Lewandowskiego, nigdy nie domagałem się takiej kwoty. Zarzuty i to, co się dzieje wokół mnie, to piramidalna bzdura. Jestem niewinny i wkrótce to udowodnię - przyznał Kucharski miesiąc temu w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Kucharski złożył wniosek do prokuratury

We wtorek serwis WP SportoweFakty poinformował, że Kucharski złożył do prokuratury wniosek o zgodę na upublicznienie całości wszystkich rozmów, argumentując to tym, że w przestrzeni publicznej funkcjonują nagrania, które są wyrwane z kontekstu.

Wiadomo jednak, że Lewandowski sam zawiadomił prokuraturę o szantażu ze strony byłego menedżera. I przekazał - a tak przynajmniej wynika z doniesień medialnych - inne nagrania, które noszą znamiona szantażu. Upubliczniony przez Business Inisder fragment jest jedną z trzech rozmów - pozostałe dwie odbyły się we wrześniu 2019 roku, a także w lutym 2018 roku, którą niedawno opublikował dziennik "Bild". Nagranie, do którego dotarł niemiecki tabloid, jest telefoniczne. Oto jego zapis:

Kucharski: Robert, ja to rozumiem, tylko nie miej do mnie pretensji, że ja teraz będę myślał tylko i wyłącznie o sobie. Jeśli ty mi coś takiego mówisz, komunikujesz… W zasadzie to powiedziałeś mi to już rok temu, przy sprawie podpisania kontraktu (przedłużenie kontraktu z Bayernem o pięć lat w grudniu 2016 roku. Robert Lewandowski miał mieć po tym pretensje do Kucharskiego i jego wspólnika Maika Barthela, że kontrakt był niższy i o rok dłuższy, niż się wstępnie umawiali - red.).

Robert, ja to rozumiem, tylko nie miej do mnie pretensji, że ja teraz będę myślał tylko i wyłącznie o sobie. Jeśli ty mi coś takiego mówisz, komunikujesz… W zasadzie to powiedziałeś mi to już rok temu, przy sprawie podpisania kontraktu (przedłużenie kontraktu z Bayernem o pięć lat w grudniu 2016 roku. Robert Lewandowski miał mieć po tym pretensje do Kucharskiego i jego wspólnika Maika Barthela, że kontrakt był niższy i o rok dłuższy, niż się wstępnie umawiali - red.). Lewandowski: No tak, od tego momentu to było w zawieszeniu.

No tak, od tego momentu to było w zawieszeniu. Kucharski: Nie mamy umowy. Ale żebyś miał jasność. Ja teraz nie wykonam żadnego ruchu, który będzie działał na moją niekorzyść. Więc nie miej pretensji za to, co się stanie.

Nie mamy umowy. Ale żebyś miał jasność. Ja teraz nie wykonam żadnego ruchu, który będzie działał na moją niekorzyść. Więc nie miej pretensji za to, co się stanie. Lewandowski: Co masz na myśli?

Co masz na myśli? Kucharski: No na przykład rozwiązanie, wyjście z twojej spółki. No bo to, co Kamil (Gorzelnik, prawnik i przyjaciel Roberta Lewandowskiego - red.) tam zaproponował, to jest, takie wiesz... Jakby ty albo on chcieliście mnie wydymać (Gorzelnik miał zaproponować pod koniec 2017 umowę odkupienia od Kucharskiego praw i obowiązków w spółce za 100 złotych - red.).

No na przykład rozwiązanie, wyjście z twojej spółki. No bo to, co Kamil (Gorzelnik, prawnik i przyjaciel Roberta Lewandowskiego - red.) tam zaproponował, to jest, takie wiesz... Jakby ty albo on chcieliście mnie wydymać (Gorzelnik miał zaproponować pod koniec 2017 umowę odkupienia od Kucharskiego praw i obowiązków w spółce za 100 złotych - red.). Lewandowski: Sam chciałeś wyjść z tej spółki. Sam to zaproponowałeś.

Sam chciałeś wyjść z tej spółki. Sam to zaproponowałeś. Kucharski: Nie nie, Robert. Ale ja nadal tak chcę, ale to nie będzie bezbolesne wyjście, tak jak sobie Kamil czy ty to wyobrażacie. Więc żebyś nie miał nigdy pretensji, że ja pilnuję teraz swojego interesu. Po tym, co mi powiedziałeś, ja nie będę miał żadnych sentymentów w tym, co zamierzam zrobić. Wiesz jakby, czego nie zakładasz w swoim życiu. Że w pewnym momencie możesz się potknąć i mogą z tego wyjść mega duże problemy. I sobie kompletnie z tego nie zdajesz sprawy. Bo ty jesteś, że tak powiem... Powiem ci tak: masz słabych ludzi. To twoi ludzie ciebie, że tak powiem... Za chwilę ja ci pokażę, jakie konsekwencje są działania twoich ludzi. Ale ja cię tylko proszę o to, żebyś nie miał do mnie pretensji, jak ja będę egzekwował to bez żadnych skrupułów.

Nie nie, Robert. Ale ja nadal tak chcę, ale to nie będzie bezbolesne wyjście, tak jak sobie Kamil czy ty to wyobrażacie. Więc żebyś nie miał nigdy pretensji, że ja pilnuję teraz swojego interesu. Po tym, co mi powiedziałeś, ja nie będę miał żadnych sentymentów w tym, co zamierzam zrobić. Wiesz jakby, czego nie zakładasz w swoim życiu. Że w pewnym momencie możesz się potknąć i mogą z tego wyjść mega duże problemy. I sobie kompletnie z tego nie zdajesz sprawy. Bo ty jesteś, że tak powiem... Powiem ci tak: masz słabych ludzi. To twoi ludzie ciebie, że tak powiem... Za chwilę ja ci pokażę, jakie konsekwencje są działania twoich ludzi. Ale ja cię tylko proszę o to, żebyś nie miał do mnie pretensji, jak ja będę egzekwował to bez żadnych skrupułów. Lewandowski: A, czyli teraz to grozisz mi, tak?

A, czyli teraz to grozisz mi, tak? Kucharski: Nie, nie, nie. Robert. Ja ci niczym nie grożę. Żebyś mnie źle nie zrozumiał. Ja tylko będę teraz walczył o swój interes.

Nie, nie, nie. Robert. Ja ci niczym nie grożę. Żebyś mnie źle nie zrozumiał. Ja tylko będę teraz walczył o swój interes. Lewandowski: A jaki masz mieć interes w spółce czy gdziekolwiek w czym innym?

A jaki masz mieć interes w spółce czy gdziekolwiek w czym innym? Kucharski: Wcześniej reprezentowałem ciebie nawet kosztem swojego interesu i mojej rodziny. Natomiast teraz, tym bardziej po tym, co powiedziałeś, nie będę miał żadnych… I to nie jest żadna... Robert. Ja ci krzywdy nie chcę zrobić. Mimo że to, co mówisz i sposób, w jaki mówisz, jest mega dla mnie bolesne.

Wcześniej reprezentowałem ciebie nawet kosztem swojego interesu i mojej rodziny. Natomiast teraz, tym bardziej po tym, co powiedziałeś, nie będę miał żadnych… I to nie jest żadna... Robert. Ja ci krzywdy nie chcę zrobić. Mimo że to, co mówisz i sposób, w jaki mówisz, jest mega dla mnie bolesne. Lewandowski: A o jakich konsekwencjach mówisz?

A o jakich konsekwencjach mówisz? Kucharski: Robert, ja ci nie chciałem tego mówić przez telefon. Ja chciałem się przygotować i się przygotuję. Albo będę egzekwował moje prawa.

Robert, ja ci nie chciałem tego mówić przez telefon. Ja chciałem się przygotować i się przygotuję. Albo będę egzekwował moje prawa. Lewandowski: Do czego?

Do czego? Kucharski: Teraz nie będę ci mówił. Ja ci tylko mówię, że ci nie zrobię niczego złego. Natomiast jeśli w przyszłości będziesz miał kłopoty, to nie oczekuj ode mnie, że ja ci pomogę. Bo wydaje mi się, że w tym momencie, po tym co mówisz, nie jesteśmy..., nie jestem zobligowany, żeby w przyszłości ci pewne rzeczy naprawić.

Od tego zaczął się otwarty konflikt Kucharski-Lewandowski

To była rozmowa już po tym, jak Lewandowski zakomunikował Kucharskiemu, że zrywa współpracę. I - jak wynika z rozmowy - tuż po pierwszej propozycji rozliczenia Kucharskiego z udziałów w spółce RL Management, w której byli wspólnikami. Kucharski i Lewandowski współpracowali ze sobą od 2008 roku. Piłkarz grał wtedy w Zniczu Pruszków. Gdy Lewandowski był coraz lepszym zawodnikiem w Borussii Dortmund, a następnie w Bayernie Monachium, powołano właśnie do życia spółkę RL Management, która miała zajmować się jego prawami wizerunkowymi. To rozliczenia wspólnej działalności w RLM stoją dziś w centrum głośnego konfliktu między nimi.

Pod koniec listopada serwis WP SportoweFakty informował, że pozew Kucharskiego przeciw spółce RL Management dotarł do sądu 14 września, ale odpis jeszcze nie został wysłany pozwanym. Nie jest też wyznaczona data rozprawy. To właśnie od tego pozwu i ujawnienia jego szczegółów przez "Der Spiegel" zaczął się otwarty konflikt Kucharski-Lewandowski, a piłkarz zawiadomił prokuraturę o szantażu ze strony byłego menedżera.

