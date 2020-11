Lewandowski wyprowadził Bayern na prowadzenie, ale nie tylko dlatego to był świetny mecz

- Stuttgart to bardzo silny zespół, który ma szybkich piłkarzy. Zdobył wiele bramek z kontrataku. To imponujące, w jaki sposób potrafi je wykorzystywać. Z pewnością to będzie trudny mecz - mówił trener Hansi Flick. I to faktycznie był trudny mecz. Ale też mecz, który dobrze się oglądało. I który mógł dobrze rozpocząć się dla Bayernu, bo już w 3. minucie Robert Lewandowski trafił w słupek.

Ale pierwszy w tym meczu gola strzelił Stuttgart. Właśnie tak, jak mówił Flick, czyli po szybkiej kontrze, kiedy w 20. minucie Manuela Neuera pokonał Tanguy Coulibaly. Gospodarze atakowali dalej, ale atakował też Bayern. Do samego końca pierwszej połowy, kiedy gola (12. w tym sezonie, a doliczając Ligę Mistrzów - 15.) strzelił Lewandowski. I to jakiego gola! Z dystansu, tuż przy słupku, po rękach bramkarza, który zdążył interweniować, ale strzał był na tyle mocny, że nie złapał piłki.

To był gol na 2:1, bo wcześniej dla Bayernu - w 38. minucie - trafił Kingsley Coman. A po chwili była też bramka dla Stuttgartu (po fatalnym błędzie Neuera, który nie złapał piłki). Ale nieuznana, bo sędzia po konsultacji z VAR dopatrzył się faulu Coulibaly'ego na bramkarzu Bayernu.

Po przerwie obie drużyny nadal tworzyły okazje, ale nie potrafiły ich wykorzystać. Szczególnie Stuttgart, który ostatecznie przegrał z Bayernem 1:3, bo w 88. minucie gola dla Bawarczyków strzelił rezerwowy Douglas Costa. Dzięki sobotniemu zwycięstwu Bayern utrzymał dwa punkty przewagi nad RB Lipsk, z którym zagra w następnej kolejce (5 grudnia, 18.30).

