Haaland najdroższym piłkarzem Bundesligi! Szokująca wycena 16-letniej rewelacji Borussii po jednym meczu

Po najnowszej aktualizacji wartości rynkowych na portalu transfermarkt.de Erling Haaland jest już wart 100 milionów euro. W porównaniu do poprzedniej wyceny Norweg stał się droższy aż o 20 milionów, a w porównaniu do momentu jego transferu z Molde do RB Salzburg, stał się 20-krotnie droższy! W styczniu 2019 roku był wart jedynie 5 milionów euro.

REKLAMA

Zobacz wideo

Lewandowski nie jest najdroższym piłkarzem Bayernu Monachium

Haaland tym samym stał się najdroższym piłkarzem występującym w Bundeslidze, wraz z Jadonem Sancho. Wartość 20-latka jednak znacznie spadła, w porównaniu do 117 milionów, które był wart jeszcze kilka tygodni temu. Następny pod względem wartości jest Serge Gnabry z Bayernu Monachium, który jest aktualnie wyceniany na 90 milionów euro. Dla porównania, Robert Lewandowski jest wart 60 milionów euro.

Swoją pierwszą wycenę otrzymał także Youssoufa Moukoko. Niemiec, który 20 listopada skończył dopiero 16 lat, zadebiutował w ostatnim meczu z Herthą Berlin, wygranym przez Borussię Dortmund 5:2. Portal transfermarkt.de wycenił go na aż 10 milionów euro!

Nowy lider! Tak wygląda klasyfikacja strzelców Ligi Mistrzów

Erling Haaland we wtorek strzelił dwa gole, a Borussia Dortmund pokonał Club Brugge 3:0. 20-latek strzelił już sześć goli w tej edycji Ligi Mistrzów. Norweg jest na razie najskuteczniejszym zawodnikiem w tym sezonie Ligi Mistrzów. Po pięć trafień mają Marcus Rashford z Manchesteru United i Alvaro Morata z Juventusu. Cztery bramki zdobył zaś Diogo Jota z Liverpoolu.