Bartosz Białek z problemami w Wolfsburgu. "Nie wszedł mocno do szatni"

Bartosz Białek przeniósł się do Wolfsburga w sierpniu. Zagłębie Lubin na transferze zyskało 5 mln euro. W nowym klubie Białek nie dostaje zbyt wielu okazji do gry. Andrzej Juskowiak, były zawodnik klubu zdradza, z jakimi problemami zmaga się 19-latek.

- Trochę się niestety potwierdziło to, o czym mówiłem przed ogłoszeniem transferu. Białek jest zamkniętym zawodnikiem, jeśli chodzi o charakter. Były z tym problemy. Nie wszedł mocno do szatni - przyznał Andrzej Juskowiak w "BundesTalk" na Kanale Sportowym.

- Myślę, że nad tym pracują. Ludzie z Wolfsburga wiedzieli, jak ma charakter. Nad tym można popracować, żeby on bardziej otworzył się na kolegów z zespołu. Żeby częściej rozmawiał. Wtedy będzie mu łatwiej, by zaistnieć w Bundeslidze - dodał.

Białek po przejściu do VfL Wolfsburg wystąpił w dwóch na osiem możliwych spotkań Bundesligi, jednym meczu Pucharu Niemiec i raz w europejskich pucharach. Łącznie napastnik rozegrał 28 minut w czterech meczach.

- Z tego, co pamiętam to najdłużej grał w przegranym meczu z AEK Ateny, kiedy Wolfsburg odpadł w el. do Ligi Europy. Może to ciągnąć się za nim, że będzie kojarzony z tym odpadnięciem - powiedział Juskowiak.

- Daleko mu do składu. Na pozycji napastnika jest numerem trzy. Jak to mówią Niemcy, jest takim ubezpieczeniem na życie. Jak go nie ma, to jest problem. Też nie widać u niego słabości, bo to jest duży chłop, któremu trudno krzywdę zrobić i obrońcy mają z nim problemy. Ale to jest początek Białka. Myślę, że ma kogo podpatrywać. Ma Wouta Weghorsta, który na pewno na treningach sporo może pokazać naszemu zawodnikowi. Podobny styl gry, podobna fizjonomia, więc ma od kogo się uczyć - kontynuował Juskowiak.

Były piłkarz Wolfsburga zaznaczył także, że pozycja środkowego napastnika, na której występuje Bartosz Białek, nie należy w niemieckim futbolu do najprostszych. Zwraca uwagę na mocną pracę "na pograniczu faulu" oraz wszechstronność, która może być trudna dla Białka.